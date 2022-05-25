Управделами УПЦ объяснил, почему опасен грех прелюбодеяния

Главное: Нарушение седьмой заповеди «Не прелюбодействуй» начинается тогда, когда человек впускает в своё сердце грязные помыслы.

«Заповедью „Не прелюбодействуй“ запрещаются грехи против семьи, как, например, супружеская измена или же отношения между мужчиной и женщиной вне законного брака, а также блудные, нечистые желания и мысли».

Согласно Священному Писанию, брачный союз соединяет мужчину и женщину в одну плоть. Святой апостол Павел относит блуд к наиболее тяжким грехам, пребывание в которых не дадут человеку возможности унаследовать вечность в Боге. «Не обманывайтесь, — говорит он, — ни блудники, ... ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники ... Царства Божия не наследуют» (1 Кор. 6:9–10)«, — сказал митрополит Антоний.

Владыка отметил, что прелюбодеяние или блуд начинаются вовсе не во время самой телесной близости, а гораздо раньше — в тот момент, когда человек впускает в своё сердце грязные помыслы.

В Евангелии сказано: «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своём» (Мф. 5:28). «И потому не случайно, что слово „целомудрие“, обозначающее в христианской традиции добродетель, противоположную блуду, буквально означает цельность ума, непрестанный контроль над собственными мыслями и желаниями», — добавил управделами УПЦ

Митрополит посоветовал, что чтобы избегать нечистых желаний, надо пресекать греховные мысли при самом их возникновении, не давая им возможности овладеть нашими чувствами и волей.

«Господь как Сердцеведец знает, что человеку трудно бороться с плотскими соблазнами, поэтому учит нас быть решительными и беспощадными к себе, когда они приходят: „Если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не всё тело твоё было ввержено в геенну“ (Мф. 5:29). Но почему столь опасны грехи против плоти? Потому что плотская нечистота, по словам преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, незаметно для нас вредит чистоте нашей веры», — пояснил владыка.

В завершении митрополит Антоний отметил, что духовное и телесное очень сильно взаимосвязаны, и «если человек не будет следить за своим телесным здоровьем, его неизбежно постигнет опасность заболеть и духовно».