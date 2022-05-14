Управделами УПЦ рассказал, как незаметно можно нарушить заповедь «не убий»

Главное: Кроме физического убийства существует ещё и убийство духовное, которое по своим последствиям не менее опасно, чем убийство тела.

«Убийство как самовольное отнятие жизни у другого человека — один из самых тяжких грехов против Закона Божия. Убийство — это некий бунт против Бога, ведь только Он является Творцом и Подателем человеческой жизни, а следовательно — человек не в праве отнимать то, что ему не принадлежит. И если данные слова относятся к убийству, то тем более они звучат и в адрес самоубийц. Мы не имеем права прекращать свою жизнь, когда это вздумается. Самоубийство — это величайших грех, грех хулы на Духа Святого, потому что своим поступком самоубийца показывает абсолютное отсутствие веры и надежды на Бога», — пояснил митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, что, совершая самоубийство, человек уже никогда не сможет раскаяться в своём грехе, так как за гробом уже нет покаяния.

«Кроме того, многие люди теми или иными вредными привычками и пороками сами постепенно сокращают свою жизнь, нанося вред собственному здоровью, что тоже является нарушением шестой заповеди», — добавил он.

Управделами УПЦ привёл методы «профилактики» этого греха. «Говоря о грехе убийства, Господь наш Иисус Христос повелел искоренять из своего сердца любое проявление чувства злобы и мести, которые по сути и толкают человека на этот грех. Согласно евангельскому учению, всякий ненавидящий ближнего есть человекоубийца (1 Ин. 3:15). Поэтому грешит против шестой заповеди всякий, кто питает к другим чувство ненависти и злобы, желает ближним смерти, поносит их, заводит ссоры и драки», — пояснил архиерей.

«В качестве противодействия чувствам злобы и мести Господь учил Своих последователей любить всех людей, в том числе и своих врагов. „Говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного“ (Мф. 5:44–45)», — напомнил он.

Митрополит Антоний отметил, что кроме физического убийства существует ещё и убийство духовное, «которое по своим последствиям не менее, а то иногда даже и более опасно, чем убийство тела».

«Мы, возможно, даже сами не того не замечая, очень часто совершаем духовные убийства, когда соблазняем кого-то на грех своим поведением, провоцируя в человеке проявление злости. Преподобный Никодим Святогорец говорит следующее: „Против шестой заповеди согрешают как те, кто совершают телесное убийство рукой либо посредством другого предмета, так и те, кто убивает словом или побуждением“. Посему к убийцам можно отнести и тех, кто совершают духовные убийства, — еретиков, лжеучителей и всех тех христиан, которые соблазнят других плохим примером своей жизни», — продолжил владыка.

Архиерей также рассказал, как Церковь относится к убийствам, совершаемым на войне. «Святитель Филарет Московский (XIX век) уточняет, что не всякое отнятие жизни есть законопреступное убийство. Убийству, например, согласно мнению святителя, не относится так называемое отнятие жизни по должности, то есть смертная казнь для особых преступников, а также убийства, совершённые на войне за Отечество. Ни Спаситель, ни Его апостолы не диктовали гражданским властям, как те должны решать свои государственные и общественные проблемы. Христианская вера ставит себе целью преобразить сердце человека. Но пока зло живёт внутри людей, войны и преступления, к сожалению, неизбежны. Если же люди станут лучше, то и войны, и преступления прекратятся», — сказал иерарх УПЦ