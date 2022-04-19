Управделами УПЦ рассказал, как достойно провести Страстную седмицу

Главное: В дни Страстной седмицы нужно мысленно проникаться описанными в Страстных Евангелиях событиями.

Архиерей напомнил, что после 40-дневного поста и праздника Вход Господень в Иерусалим наступают особые дни — Страстная седмица (неделя).

«В эту неделю нужно забыть о себе и, насколько это возможно, проникнуться теми событиями, которые происходили тогда в древнем Иерусалиме, а в духовной жизни — происходят ежегодно. Это дни борьбы Господа за спасение каждого человека», — сказал владыка Антоний.

Он отметил, что Страстная седмица — это путь не только Христов, но и Церкви Христовой, а то есть — каждого человека.

«Если не пройдём страстную седмицу в своей жизни, но из-за страха или каких-то амбиций попытаемся избежать того, что пережил Христос, то нам не будет участия и в Его Воскресении. Это путь спасения каждого человека. Нельзя достигнуть воскресения, не будучи поносимым, не страдая», — добавил управделами УПЦ

По словам владыка, в дни Страстной седмицы очень важно благоговейно проникаться событиями последних дней земной жизни Спасителя, при этом не смотря на них «как на просто хорошую и уникальную историю», а оценивая самого себя, задаваясь вопросами: «Кто я сегодня в этих событиях? О чём переживаю? Не уподобляюсь ли Иуде, который поставил перед Богом своё понимание мессианского служения и, не получив реализации этой земной мечты, продал своего Божественного Учителя? Может быть, я из страха, подобно апостолу Петру, предам своего Бога и Церковь?» — продолжил владыка Антоний.

«Всё проходит. Пройдёт Страстная седмица. Мы не знаем, сколько продлится страстная седмица для нашей Церкви в этот период, но каждый должен понимать, что она всегда завершается. И завершается не поражением и гробовым молчанием, а Светлым Христовым Воскресением», — считает иерарх УПЦ

Митрополит Антоний напомнил, что христиане возлагают свои надежды на Бога, ведь «всё находится в Его власти: и торжество, и слава, и жизнь, и смерть». «И для того чтобы иметь участие в жизни Христовой, нужно понимать, что она даётся через страдания, очищение себя, а то есть — через способность человека дать самому себе правильную оценку», — добавил архиерей.

«Дай Бог, чтобы достойно прошли свою страстную седмицу, не предали, не продали, не судили никого: Бог Сын будет оценивать жизнь каждого человека», — заключил управделами УПЦ