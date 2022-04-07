Верующие УПЦ сегодня празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы

Главное: Сегодня православные празднуют один из 12 главных (двунадесятых) праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, согласно Евангелию в этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил Ей о грядущем рождении Иисуса Христа.

До 14 лет Пресвятая Дева воспитывалась в храме, а затем, по закону, должна была оставить храм, как достигшая совершеннолетия, и либо возвращаться к родителям, либо выйти замуж. Священники хотели выдать Ее замуж, но Мария объявила им о Своем обещании Богу — остаться навсегда Девою. Тогда Ее обручили дальнему родственнику, 80-летнему старцу Иосифу, чтобы он заботился о Ней и охранял Ее девство.

Спустя четыре месяца по обручении ангел явился Марии, когда Она читала Священное Писание, и, войдя к Ней, сказал: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами». Архангел Гавриил возвестил Ей, что Она обрела величайшую благодать у Бога — быть Матерью Сына Божия.

Пресвятая Дева спросила ангела, как может родиться сын у той, которая не знает мужа. Тогда архангел открыл Ей истину, которую он принес от Всемогущего Бога: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». Постигнув волю Божию и всецело предавая Себя ей, Пресвятая Дева отвечала: «Се, раба Господня; да будет Мне по слову Твоему».

Благовещение в народе считается женским праздником. В этот день девушки и женщины стараются посетить церковь и молиться Пресвятой Богородице о заступничестве.

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