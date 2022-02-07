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Новости > Священник УПЦ рассказал, как преодолеть в себе гордыню

Священник УПЦ рассказал, как преодолеть в себе гордыню

Александра Кудрявцева
07.02.22 15:35
73
Священник УПЦ рассказал, как преодолеть в себе гордыню
Главное: Гордыня может быть преодолена противоположной добродетелью — добродетелью смирения.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом YouTube-каналу «Православная Церковь» рассказал преподаватель Киевской духовной академии и семинарии иеромонах Митрофан (Божко).
 
Он напомнил, что Священное Писание говорит: «Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать» (Иак. 4:6).
 
«Видим две противоположности — гордыню и смирение. Гордый человек отсекает себя от Божией благодати, а смиренный — это тот, который принимает невзгоды, незаслуженные события, которые с ним происходят — с миром. Тогда он смиряясь перед Богом говорит: „Да, Господи, может быть я чего-то не вижу, не знаю, не понимаю в своей жизни, я не вижу дальше этой стены. Да, Ты — видишь, и Ты послал это для моего развития или укрепления или вразумления. Я смиряюсь перед Тобой, и с миром принимаю то, что Ты посылаешь“. И вот Господь этим смиренным подает благодать», — объяснил отец Митрофан.
 
Священник подчеркнул, что святые Отцы и духовники Церкви говорят о том, что любая страсть или любой порок может быть преодолен противоположной добротелью.
 
 
«Когда пытаемся искоренить сорняки на огороде, это очень тяжело сделать. И мы должны вместо сорняка землю засеять культурой сельскохозяйственной, чтобы эта более сильная культура могла прорости и не дать возможности сорняку вырасти. Точно также Господь говорит, что „когда вы выметете дом своей души, он не должен оставаться пустым, в нем кто-то должен жить“. Потому что если он будет пустым, дьявол придет, посмотрит, что этот дом пустой, и вновь поселится и останется в нем жить», — приводит пример преподаватель КДАиС.
 
Как отмечает священник, когда человек старается отсекать от себя страсти, желает освободиться от греховных страстей дьявола, он должен чем-то это место занимать. «И конечно же, чтобы человек, который создан по образу Божьему, мог самореализоваться в раскрытии потенциала, который Господь в него заложил. То есть, реализовать себя уподобляясь Богу, выполняя определенные добродетели, которые роднят человека с Богом», — сказал иеромонах Митрофан (Божко).
 
В завершении священник констатировал, что «гордыня может быть преодолена противоположной добродетелью — добродетелью смирения».
 
В тему: Священник УПЦ объяснил, как быть милосердным, если нет денег.

Тэги: грех, УПЦ

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