Священник УПЦ рассказал, чем заняты ангелы во время богослужения в храме

Главное: Ангелы присутствуют при богослужении в храме и молятся со священнослужителями.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом YouTube-каналу «Православная Церковь» рассказал преподаватель Киевской духовной академии и семинарии архимандрит Дамаскин (Лебедь).

«Богослужение — это особое священнодействие. В каждом храме богослужение совершают священнослужители. Мы знаем по откровению святым отцам, преподобным, праведникам, что ангелы присутствуют при богослужении», — поделился архимандрит Дамаскин.

Священник объяснил, что ангелы желают приникнуть к той тайне, которая совершается на Божественной литургии.

По словам архимандрита Дамаскина, на богослужении есть много символических моментов, которые связаны с ангелами.

«Ангельские силы присутствуют на богослужении, хотят участвовать, и молятся вместе со священнослужителями при совершении Божественной литургии», — заключил священник.

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