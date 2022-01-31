Священник УПЦ рассказал, что такое смертный грех

Главное: Даже для согрешивших смертным грехом остается возможность спасения.

«Смертные грехи называются так, потому что, отпадение человеческой души от Бога — это смерть души. Без благодатной связи со своим Создателем душа мертвеет, стает не способной к переживанию духовной радости ни в земной жизни человека, ни в посмертном своем существовании. И не так уж важно, на сколько категорий разделяются эти грехи — на семь или на восемь», — объяснил отец Андрей.

По его словам, гораздо важнее помнить о той страшной опастности, которую таит в себе любой такой грех, и всячески стараться избегать этих смертоностных ловушек.

«А еще, знать, что даже для согрешивших таким грехом остается возможность спасения», — добавил священник.

Иерей Андрей Кобылецкий привел слова святителя Игнатия Брянчанинова: «Впадаючий у смертний гріх нехай не впадає у відчай! Нехай вдається до лікарського покаяння, до якого закликається до останньої хвилини його життя Спасителем, який сповістив у Святому Євангелії: віруючий у Мене, якщо й помре, оживе (Ін 11:25). Але тяжко перебувати у смертному гріху, тяжко — коли смертний гріх обернеться в навичку!»

«Преподобный Исаак Сирин сказал еще определеннее: «Нет греха непростительного, кроме греха нераскаянного», — подчеркнул священник.