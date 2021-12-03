Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Виннице верующие УПЦ вышли к чиновникам и объявили войну «черным регистраторам», переписывающим храмы на ПЦУ

В Виннице верующие УПЦ вышли к чиновникам и объявили войну «черным регистраторам», переписывающим храмы на ПЦУ

Александра Кудрявцева
03.12.21 17:59
45
В Виннице верующие УПЦ вышли к чиновникам и объявили войну «черным регистраторам», переписывающим храмы на ПЦУ

Главное: В Виннице верующие Украинской Православной Церкви провели молитвенное стояние возле здания областной администрации, с целью привлечь внимание к незаконной перерегистрации религиозных общин Украинской Православной Церкви — в Православную Церковь Украины.

Детали: Более 200 верующих Винницкой и Могилев-Подольской епархии вышли защитить свои храмы из-за очередной попытки незаконной перерегистрации общин в селах Бахтин, Вербовец и Снитков, сообщает Центр информации УПЦ.

В молитвенном стоянии ожидалось участие более 500 прихожан, но организованная поездка верующих, желающих высказать свою активную позицию против «черных регистраторов», сорвалась из-за внезапного отказа перевозчиков.

В частности, по словам настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы поселка Мурованые Куриловцы протоиерея Василия Балан, перевозчики в последний момент отменили подачу автобусов по просьбе полиции.

Тем не менее, молитвенное стояние у стен Винницкой областной администрации началось в 12.00 и продолжилось более двух часов.

Верующие УПЦ призвали власть не нарушать закон, а также привлечь к ответственности за незаконную перерегистрацию общин руководителя управления по делам национальностей и религий Винницкой облгосадминистрации Игоря Салецкого.

«Будучи государственным служащим, он никогда не скрывал своейподдержки ПЦУ, помогая незаконно перерегистрировать общины. Отставка Игоря Салецкого является одним из наших требований», — отметил священник Мурованокуриловецкого благочиния протоиерей Игорь Клос.

Перед зданием Винницкой областной администрации был совершен молебен.

«Верующие УПЦ никуда не хотят переходить. Они остаются верными Украинской Православной Церкви под руководством Предстоятеля Блаженнейшего Митрополита Онуфрия», — сказал протоиерей Василий Балан.

«В Винницкой епархии 25 храмов были перерегистрированы незаконно. По итогам собраний сельских громад, куда приходили люди — и православные, и не православные, и неверующие — и принимались все голоса. Хотя по закону такие решения принимаются на собрании религиозной общины», — отметил секретарь Винницкой епархии архимандрит Аркадий (Сеньчуковский).

Во время мирной акции к верующим УПЦ вышли представители Винницкой областной администрации, которые зарегистрировали заявления верующих УПЦ с требованием отстранить от исполнения обязанностей Игоря Салецкого, ответственного за регистрацию религиозных общин в Винницкой области.

В УПЦ отметили, что подобные «схемы» в органах власти по незаконной перерегистрации обнаружены в других областях Украины.

Глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба) на своем канале в Телеграм сегодня отметил, что верующие УПЦ вынуждены напоминать украинским властям о своих конституционных правах.

Владыка подчеркнул, что действия властей в Винницкой области «не только противозаконны, но и противонародны, потому что они только усиливают противостояние, которое и так существует в украинском обществе».

«Патриот — это человек, работающий на благо государства, а не во вред ему. А разжигание религиозной вражды, которое мы наблюдаем сейчас в указанных селах Винницкой области, является безусловным ущербом для Украины. Те, кто удерживают власть сегодня, должны как никогда искать точки соприкосновения, а не разделения», — сказал епископ Виктор.

Архиерей обратил внимание, что Конституция Украины государства гарантирует свободу слова, собраний и вероисповедания и «защищает права верующих и четко говорит о том, что человек сам волен выбирать к какой Церкви принадлежать и какую религию исповедовать».

Однако, как отмечает епископ, Конституция для части украинских чиновников, к сожалению, не имеет должного значения, так как «предпочтение они отдают не этому основополагающему документу, а своим личным убеждениям о правах и свободах граждан Украины».

В тему: Перевозчики отказались везти верующих УПЦ на молитвенное стояние в Винницу.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, ПЦУ

Комментарии

Статьи

03.12.21 15:50

Зеленый ад: дьявольские аплодисменты, переходящие в бурные овации

Автор: Наина Кравец

Дайджест

Сценарии прохождения отопительного сезона в Украине
03.12.21 14:30

Сценарии прохождения отопительного сезона в Украине

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
03.12.21 17:16

Киевлян предупредили о крайне неприятном погодном явлении в ближайшие сутки
03.12.21 16:47

Итальянец пришел на вакцинацию с искусственной рукой
03.12.21 16:21

В Киеве недовольный ремонтом мужчина подстрелил строителя
03.12.21 15:48

«Нам нужна одна победа»: в России умерла известная актриса театра и кино Нина Ургант
03.12.21 15:32

Под Новый год центр Киева превратится в самый большой вертеп Европы
03.12.21 15:06

Алек Болдуин впервые рассказал подробности оператора Галины Хатчинс
03.12.21 14:53

На следующей неделе украинцев ожидает ярчайший звездопад
03.12.21 14:12

В ВОЗ сообщили о штамме коронавируса омикрон кое-что важное
03.12.21 13:57

В Кабмине рассказали, сколько украинцев смогут получить «вовину тысячу» под Новый год
03.12.21 13:37

В РПЦ призвали запретить шутки с поеданием эмбрионов в TikTok
03.12.21 15:48

«Нам нужна одна победа»: в России умерла известная актриса театра и кино Нина Ургант
03.12.21 13:37

В РПЦ призвали запретить шутки с поеданием эмбрионов в TikTok
03.12.21 12:52

В ОП объяснили, почему нельзя просто так взять и выдать «вовину тысячу»
03.12.21 09:36

Коронавирус в Украине: 13 777 заболевших и 509 погибших
03.12.21 08:54

В США прогнозируют дичайшую инфляцию
02.12.21 22:31

Появилось видео, как девушка бросилась под поезд метро в Киеве
02.12.21 22:13

Ученые придумали жвачку, «ловящую» коронавирус прямо во рту
02.12.21 19:00

Главные новости за 2 декабря 2021 года
02.12.21 16:50

В Кабмине придумали еще один способ неожиданно потратить «вовину тысячу»
02.12.21 14:21

Дороги, руда и национальный авиаперевозчик: Рада приняла Госбюджет на следующий год
29.11.21 21:00

Худший день президента: Зеленского собираются унизить в зале Верховной Рады, - соцсети
29.11.21 14:07

«Ласунка» решила подсластить украинцам зиму
29.11.21 11:23

Диетолог поведала, какой орех – самый вредный
26.11.21 19:00

Главные новости за 26 ноября 2021 года
26.11.21 20:44

В Киеве предлагают превратить Родину-мать в архангела Михаила
01.12.21 10:47

Украинская судебная система в сфере защиты прав детей не соответствует стандартам - правозащитник Европы Мариус Рейкерос
27.11.21 05:57

День основания Национальной академии наук Украины: какой праздник отмечается 27 ноября 2021 года
02.12.21 00:01

Диетолог призвала хотя бы временно отказаться от кофе
30.11.21 11:41

В «Слуге народа» рассказали, сколько платят украинцам за участие в «госперевороте»
29.11.21 09:54

Рабочая неделя началась с обвала курса гривны
Фото и Видео
Меркель провели с должности канцлера факельным шествием и панк-роком
Меркель провели с должности канцлера факельным шествием и панк-роком
Меркель провели с должности канцлера факельным шествием и панк-роком
Меркель провели с должности канцлера факельным шествием и панк-роком
Появилось видео, как московские дворники эпично подрались из-за снега
Появилось видео, как московские дворники эпично подрались из-за снега
Кличко рассказал, когда и как подорожает проезд в Киеве
Кличко рассказал, когда и как подорожает проезд в Киеве
Появилось видео, как девушка бросилась под поезд метро в Киеве
Появилось видео, как девушка бросилась под поезд метро в Киеве
При обыске у главного антифашиста Кивы якобы нашли картину в образе Бенито Муссолини, – СМИ
При обыске у главного антифашиста Кивы якобы нашли картину в образе Бенито Муссолини, – СМИ
Против Меган Маркл выдвинули пикантные обвинения
Против Меган Маркл выдвинули пикантные обвинения
Антивакцинаторы за две недели собрали почти 1 млн гривен для освобождения своего лидера Стахива
Антивакцинаторы за две недели собрали почти 1 млн гривен для освобождения своего лидера Стахива
Запуск украинского спутника перенесли на начало следующего года
Запуск украинского спутника перенесли на начало следующего года
Правоохранители наглухо перекрыли все подступы к Верховной Раде, пока там выступал президент
Правоохранители наглухо перекрыли все подступы к Верховной Раде, пока там выступал президент
Зеленский сделал резонансное заявление, адресованное врачам
Зеленский сделал резонансное заявление, адресованное врачам
fraza.com
Новости блогосферы
24.11.21 21:18

Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
17.11.21 22:28

Зачем англо-саксы провоцируют Россию?
08.11.21 22:10

Европу атакует хтоническая сила
05.11.21 11:45

В Украине сокращается количество профессионалов и катастрофически растет уровень бедности

Опрос

Чем закончится война Ахметова с Зеленским (Коломойским)?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.