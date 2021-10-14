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Новости > УПЦ поздравили с Днем защитников и защитниц Украины

УПЦ поздравили с Днем защитников и защитниц Украины

Александра Кудрявцева
14.10.21 12:33
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УПЦ поздравили с Днем защитников и защитниц Украины

Главное: Председатель Синодального отдела Украинской Православной Церкви по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины митрополит Августин (Маркевич) поздравил ветеранов и военнослужащих с Днем защитников и защитниц Украины.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ с ссылкой на kapelan.org.ua,владыка отметил, что в праздник Покрова Церковь с особыми чувствами молится за защитников Родины и народа Украины.

«14 июля 2021 года, подчеркивая важную роль женщин в формировании обороноспособности нашего государства, Верховная Рада Украины переименовала День защитника Украины в „День защитников и защитниц Украины“. Поэтому в этом году мы впервые чтим не только мужественных воинов, несущих свое нелегкое служение ради спокойствия и мира Украины, но и всех тех женщин, которые прилагают немалые усилия для обеспечения надлежащего состояния дел в военной сфере. Украинские военные традиции и победы сегодня продолжаете вы, уважаемые военнослужащие, защищая наше государство, его города и села, давая соотечественникам возможность успешно трудиться и молиться под мирным небом», — отметил митрополит Августин.

Владыка подчеркнул, что День защитников и защитниц Украины должен стать праздником объединения народа.

«Совместными усилиями общественности, военнослужащих, Церкви, всех граждан Украины — всех, кто любит свою Родину не на словах, а свидетельствует о любви к ней и преданности делами, мы должны восстановить территориальную целостность государства, а также достичь общественного согласия ради будущего Украины, чтобы День защитников и защитниц Украины стал также праздником объединения всего нашего народа вокруг идеи соборности и единства. Желаю вам всем, дорогие защитники Украины, доброго здоровья, духовной крепости, а также надежного семейного тыла и успешного свершения вашего ответственного и жертвенного служения на благо нашего народа и Украины», — пожелал митрополит Августин.

В тему: В сети доступен текст службы Покрова Богородицы с переводом и объяснениями.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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