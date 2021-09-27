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Новости > УПЦ в Бабьем Яру молились о расстрелянных жертвах и призвали к молитве за всех невинноубиенных

УПЦ в Бабьем Яру молились о расстрелянных жертвах и призвали к молитве за всех невинноубиенных

Александра Кудрявцева
27.09.21 19:18
171
УПЦ в Бабьем Яру молились о расстрелянных жертвах и призвали к молитве за всех невинноубиенных

Главное: Сегодня в Бабьем Яру управляющий делами Украинской Православной Церкви возглавил заупокойную литию по погибшим в годы Великой Отечественной Войны.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, заупокойные молитвы о жертвах расстрелов вознесли в годовщину начала расстрелов на территории Бабьего Яра.

Богослужение было совершено у поклонного креста в Бабьем Яру, расположенного рядом с храмом Украинской Православной Церкви в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость».

После литии священнослужители возложили цветы к поклонному кресту.

«В эти дни исполняется 80 лет с тех пор, когда это место стало известным как место расстрела людей по национальному и другим признакам. Наш святой долг — молиться, чтобы Господь простил все грехи тем людям, которые здесь оказались. Мы знаем, что в конце сентября было расстреляно около 100 тыс человек, среди которых были военнопленные, просто киевляне и 35 тыс евреев», — напомнил митрополит Антоний.

Управделами УПЦ подчеркнул, что лишая жизни людей, которые не соответствуют чьим-то политическим, социальным или национальным предубеждениям, человек теряет образ и подобие Божье.

«Это ужасная страница истории человечества, убивать людей никому не позволено. Мы должны смотреть на каждого человека, как на образ и подобие Божье, несмотря на то, как он верит, какого цвета его кожа, политические предпочтения, социальный статус. Даже если нам что-то не нравится, необходимо терпеливо относиться к людям. Такие события, как война, делают из человека животное. Когда нужно достичь какой-то своей, захватнической цели, убивают, несмотря ни на что, тысячи людей», — отметил владыка.

Настоятель храма иконы «Всех скорбящих Радость» в Бабьем Яру протоиерей Сергий Темник рассказал о подвиге архимандрита Александра Вишнякова, спасавшего евреев от расстрелов и жестоко убитом в Бабьем Яру.

«Недалеко от этого места был зверски убит Александр Вишняков. Его вызвали в гестапо по обвинению в деятельности против фашистов и дали 3 дня, чтоб он одумался. Находясь в застенках гестапо, он обличал полицаев и призывал к покаянию. И тогда его привели на это место, облили бензином, подожгли, распяли на кресте колючей проволокой и бросили вниз. Этот человек крестил множество евреев, давал им удостоверения, что они крещеные, что они не иудеи, спасал тысячи людей. Это был очень мужественный человек. Он своим примером показал, что нельзя предавать свою Родину», — поделился отец Сергий.

Настоятель храма в Бабьем Яру напомнил, что страшная история массовых расстрелов напоминает современным поколениям, как важно хранить мир: в сердце, в обществе и стране.

«Сейчас много разделений в Церкви и в обществе. Это грозное напоминание, чтобы мы ценили мирное небо и свою жизнь...Господь напоминает нашему поколению, что 80 лет прошло, но люди, увы, не делают правильных выводов. Это дни скорби, страшной скорби, которую мы должны помнить», — отметил протоиерей Сергий Темник.

Митрополит Антоний призвал к молитве за всех погибших в годы войны и напомнил, что страшные события Бабьего Яра должны стать назиданием для будущих поколений, «чтобы никакие идеологии не стали причиной ненависти, раздоров и страшных войн».

«Наша святая обязанность как людей верующих — прежде всего молиться. Это то, в чем нуждается каждый человек, который живет и особенно, который умер...Призываю наших соотечественников в эти дни помолиться за души тех людей, которые невинно были убиты», — сказал управделами Украинской Православной Церкви.

В тему: Митрополит Антоний рассказал о силе молитвы Кресту.

 
 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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