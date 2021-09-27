Историк впервые озвучил статистику расстрелянного НКВД духовенства в 1937-38 годах на Киевщине

Главное: Украинский историк Сергий Шумило обнародовал неизвестные ранее факты из архивов следственных дел НКВД о расстрелянных православных священниках Броварского района Киевщины.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Сергея Шумило, на Международной научной конференции «Быковня — от территории смерти к месту памяти» были озвучены имена Быковнянского мартиролога — 12 православных священников Киевщины, которые были расстреляны в застенках НКВД в конце 1937 года.

«Было обработано 109 следственных дел по арестованному духовенству Бориспольской епархии Киевской области. Все 109 священников были арестованы в конце 1937 — начале 1938 годах. Из них за этот период были расстреляны в Киеве в застенках НКВД 52 священника, другие 57 священников приговорены к различным срокам заключения в советских концлагерях, откуда большинство никогда не вернулись. По сути, это была плановая массовая и полная зачистка региона от т.н. «поповского элемента», — написал Сергей Шумило.

Историк обратил внимание на ужасающую статистику расстрелянного духовенства.

«Только в сентябре 1937 в Киеве НКВД расстреляно 13 священников из левобережных районов Киевской области, из них только за один день 15 сентября расстреляно 9 священников. В ноябре 1937 расстреляно 17 священников с левобережья, из них только 13 — 14 августа расстреляно 8 священников, а в течение 26 — 27 ноября расстреляно еще 7 священников...Если добавить Киев и правобережные районы Киевской области, а также всех других священников, которых в эти дни в Киеве судили и расстреливали тройки НКВД, то цифры просто ужасные. Каждый раз, работая с материалами следственных дел НКВД, сердце болью наливается, спокойно воспринимать эти ужасы тех лет невозможно», — отметил исследователь.

Историк отметил, что по неполным данным, в Быковнянском лесу под Киевом за период с 1937 по 1941 закопано от 60 до 100 тыс расстрелянных в Киеве граждан.

«Материалы следственных дел свидетельствуют, что расстрелы священников и простых граждан происходили конвейером, „пачками“, расстреливали в подвалах в 24 часов ночи и затем трупы всех расстрелянных сбрасывали в грузовики, накрывали брезентом и отвозили в Быковнянский лес, где располагался секретный спецучасток НКВД, на котором за высоким забором и колючей проволокой выкапывали котлованы, в которые привезённые трупы из грузовиков сбрасывали, как мусор, и закапывали», — поделился Сергей Шумило.

Также на конференции от Центра изучения наследия новомучеников и исповедников ХХ века выступил иеромонах Митрофан (Божко), который на основе дел НКВД представил неизвестные свидетельства о священнике из Бориспольского района отце Петре Малимоне, расстрелянном в 1937 году.

«Трагедия в Быковне стоит в одном ряду с такими преступлениями против человечества, как Бабий Яр, Освенцим, Бухенвальд, Дахау, Сандармох и Катынь. Это святое место, где похоронены тысячи невинных мучеников и страдальцев, замученных богоборческим коммунистическим режимом в страшные годы сталинских репрессий. Эту трагедию должны помнить и чтить память этих невинных мучеников», — призвал Сергей Шумило.

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