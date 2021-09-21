В Украине выявили десятки нелегальных казино

Главное: В Украине закрыли 76 нелегальных казино. Они работали в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

Детали: Правоохранители на прошлой неделе выявили 76 нелегальных казино. Об этом сообщают в МВД.

Отмечается, что игорные заведения не имели лицензий и маскировали свою работу.

Они действовали в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

В ведомстве говорят: «Вход был разрешен только проверенным клиентам и по предварительному звонку. В некоторых заведениях существовала кодовая система доступа через определенные промежутки времени менялись пароли».

Всего было открыто 14 уголовных производств.

Четверо фигурантов получили подозрения.

Кроме этого, как стало известно, во время обысков были изъяты 976 единиц игорного оборудования общей стоимостью более двух миллионов гривен, а также 117 тысяч гривен, полученных от ставок.

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