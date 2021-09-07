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Новости > На Афоне удалось найти возможную пещеру украинского подвижника и писателя-полемиста XVII святого Иоанна Вишенского

На Афоне удалось найти возможную пещеру украинского подвижника и писателя-полемиста XVII святого Иоанна Вишенского

Александра Кудрявцева
07.09.21 17:10
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На Афоне удалось найти возможную пещеру украинского подвижника и писателя-полемиста XVII святого Иоанна Вишенского

Главное: Украинский историк и исследователь афонского наследия Сергей Шумило нашел на Афоне пещеру, где предположительно мог нести подвиг затворничества выдающийся украинский святой, афонский старец и писатель-полемист XVII века преподобный Иоанн Вишенский.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ с ссылкой на Фейсбук Сергея Шумило, найденная монашеская пещера находится недалеко от Зографского монастыря.

«Имя этого выдающегося украинца (преподобного Иоанна Вишенского — ред.) хорошо известно из школьных уроков украинской литературы, в советские времена это был единственный церковный автор, чудом оставшийся в школьной программе, несмотря на бешеную атеистическую цензуру и пропаганду. Однако мало кто знал, что на самом деле Иван Вишенский не просто писатель-полемист, но и афонский схимник, который на Афоне прожил более 40 лет. Последние годы жизни он провел в пещерном затворе в пещере рядом с Зографским монастырем, подписываясь в своих посланиях как «Иоанн Русин, пещерник Зографский», — рассказал Сергей Шумило.

Историк объяснил, что до недавнего времени существовала версия, что пещера, в которой возможно подвизался старец Иван Вишенский, это та, в которой до того подвизался преподобный Косьма Зографский (известна как «пещера Косьмы Зографского»), однако данное предположение не удалось подтвердить, поскольку в той пещере не сохранились следы длительного проживания людей.

Сергей Шумило считает, что обнаруженная Зографская пещера больше подходит под условия строгой затворнической жизни подвижника: она расположена вверх от Зографского монастыря, по тропе от Зографа в монастырь Костамонит, на крутом склоне над «Зографской рекой», а для того, чтобы спуститься в пещеру от тропы, нужно привязывать веревки к деревьям и по ним спускаться вниз по склону в пещеру.

«Подвижник, который уходил в затвор в эту пещеру, был отрезан от мира, а пищу мог получать только по веревкам, которые ему спускали сверху вниз в пещеру. Внутри скальная пещера естественного происхождения была обустроена для жизни, имела несколько небольших „комнат“, обложенных камнями с глиной и даже частично оштукатуренных и побеленых, также были оконные проемы, сохранилась копоть от костра. Все свидетельствует о том, что в этой пещере долгое время жили и молились затворники. Болгарскими коллегами обнаружены даже остатки керамики. Возможно, это и есть пещера нашего святого земляка преподобного Ивана Вишенского Святогорца», — предполагает историк.

Исследователь афонского наследия надеется, что в будущем удастся более тщательно изучить пещеру, где предположительно мог подвизаться украинский старец и писатель-полемист Иван Вишенский.

«Во всяком случае, сам Иван Вишенский оставил неопровержимые свидетельства, что последние годы жизни провел в пещерном затворе в пещере Зографского монастыря. Поэтому упомянутая им пещера однозначно должна быть рядом с Зографским монастырем (хотя, не исключено, что в разные периоды он мог жить в затворе в различных пещерах Зографского монастыря)», — подытожил историк.

В тему: Украинский ученый обнаружил на Афоне неизвестные пустынные обители, основанные украинскими монахами.
 
 
Тэги: Афон, новости православия, Сергей Шумило

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