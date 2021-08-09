Епископ УПЦ рассказал, как на Афоне относятся к признанию ПЦУ

Главное: Большинство афонских монахов сильно недовольны возможной перспективой поселения на Святой Горе представителей Большинство афонских монахов сильно недовольны возможной перспективой поселения на Святой Горе представителей ПЦУ

«Монастыри Каракал, Филофей, Констамонит, Пантелеимонов, Хиландар, Зограф, Дохиар категорически выступают против признания украинского раскола (именно так насельники упомянутых монастырей называют представителей ПЦУ ). В частных разговорах против признания ПЦУ высказывается также игумен монастыря Ватопед Ефрем. На этой же позиции настаивает практическая большинство келий и скитов Афона», — отметил епископ Виктор, ссылаясь на рассказы паломников УПЦ , побывавших в последнее время на Святой горе Афон.

Владыка подчеркнул, что достаточно часто условием пребывания в монастыре, кельи или скита Афона является принадлежность к УПЦ . «Например, игумен Констамонита отказывает в выдаче документов представителям ПЦУ , а в келье, расположенной в непосредственной близости к скиту святой Анны, у наших паломников прямо спросили которого митрополита они вспоминают во время богослужения. Услышав имя Блаженнейшего Онуфрия, монахи заявили, что это единственный и канонический митрополит Киевский, Предстоятель Украинской Церкви», — рассказал он.

«Вместе с тем афониты рассказывают, что на Фанаре было принято решение предоставить возможность представителям ПЦУ поселяться на Святой Горе, а именно в скиту пророка Илии. Это стало одной из причин того, что на интронизации нового игумена Филимона присутствовал митрополит Халкидонский Эммануил (Адамакис) и два игумена монастырей, которые поддержали ПЦУ . Сам отец Филимон не является сторонником признания ПЦУ , а потому, как говорят афониты, фанариоты пытались его „убедить“ в неправильности такой позиции», — пояснил архиерей.

Епископ Виктор отметил, что большинство афонских монахов сильно недовольны возможной перспективой поселения на Святой Горе представителей ПЦУ и готовы сделать все от них зависящее, чтобы не допустить этого.

«Кроме того, большое количество греческого духовенства и мирян жестко критикуют признания ПЦУ со стороны Элладской Церкви. Среди верующих Греции появляется все больше тех, кто считает ошибочным это решение. Именно такая позиция, как говорят на Афоне, привела к тому, что во время празднования 1033-й годовщины Крещения Руси Элладская Церковь не направила своего представителя в Киев по приглашению ПЦУ », — продолжил владыка.

Архиерей УПЦ считает, что вся выше приведенная информация, сообщенная духовенством и верующими нашей Церкви после паломничества на Святую Гору Афон, еще раз наводит на вывод, что ситуация с «украинским церковным вопросом» порождает внутренние проблемы в среде тех, кто признал ПЦУ , и усиливает как церковное, так и личностное разделение.

«Очевидно, что в такой способ, которым пошел Константинопольский патриарх Варфоломей, время не только не вылечит эту рану, а только усугубит ее. Потому что вылечить можно только соборным решением. И до тех пор пока на Фанаре это не поймут, Православная Церковь будет страдать от раскола», — заключил епископ Виктор (Коцаба).