Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Епископ УПЦ рассказал, как на Афоне относятся к признанию ПЦУ

Епископ УПЦ рассказал, как на Афоне относятся к признанию ПЦУ

Александра Кудрявцева
08.08.21 21:12
514
Епископ УПЦ рассказал, как на Афоне относятся к признанию ПЦУ
Главное: Большинство афонских монахов сильно недовольны возможной перспективой поселения на Святой Горе представителей ПЦУ.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.
 
«Монастыри Каракал, Филофей, Констамонит, Пантелеимонов, Хиландар, Зограф, Дохиар категорически выступают против признания украинского раскола (именно так насельники упомянутых монастырей называют представителей ПЦУ). В частных разговорах против признания ПЦУ высказывается также игумен монастыря Ватопед Ефрем. На этой же позиции настаивает практическая большинство келий и скитов Афона», — отметил епископ Виктор, ссылаясь на рассказы паломников УПЦ, побывавших в последнее время на Святой горе Афон.
 
Владыка подчеркнул, что достаточно часто условием пребывания в монастыре, кельи или скита Афона является принадлежность к УПЦ. «Например, игумен Констамонита отказывает в выдаче документов представителям ПЦУ, а в келье, расположенной в непосредственной близости к скиту святой Анны, у наших паломников прямо спросили которого митрополита они вспоминают во время богослужения. Услышав имя Блаженнейшего Онуфрия, монахи заявили, что это единственный и канонический митрополит Киевский, Предстоятель Украинской Церкви», — рассказал он.
 
«Вместе с тем афониты рассказывают, что на Фанаре было принято решение предоставить возможность представителям ПЦУ поселяться на Святой Горе, а именно в скиту пророка Илии. Это стало одной из причин того, что на интронизации нового игумена Филимона присутствовал митрополит Халкидонский Эммануил (Адамакис) и два игумена монастырей, которые поддержали ПЦУ. Сам отец Филимон не является сторонником признания ПЦУ, а потому, как говорят афониты, фанариоты пытались его „убедить“ в неправильности такой позиции», — пояснил архиерей.
 
Епископ Виктор отметил, что большинство афонских монахов сильно недовольны возможной перспективой поселения на Святой Горе представителей ПЦУ и готовы сделать все от них зависящее, чтобы не допустить этого.
 
«Кроме того, большое количество греческого духовенства и мирян жестко критикуют признания ПЦУ со стороны Элладской Церкви. Среди верующих Греции появляется все больше тех, кто считает ошибочным это решение. Именно такая позиция, как говорят на Афоне, привела к тому, что во время празднования 1033-й годовщины Крещения Руси Элладская Церковь не направила своего представителя в Киев по приглашению ПЦУ», — продолжил владыка.
 
Архиерей УПЦ считает, что вся выше приведенная информация, сообщенная духовенством и верующими нашей Церкви после паломничества на Святую Гору Афон, еще раз наводит на вывод, что ситуация с «украинским церковным вопросом» порождает внутренние проблемы в среде тех, кто признал ПЦУ, и усиливает как церковное, так и личностное разделение.
 
«Очевидно, что в такой способ, которым пошел Константинопольский патриарх Варфоломей, время не только не вылечит эту рану, а только усугубит ее. Потому что вылечить можно только соборным решением. И до тех пор пока на Фанаре это не поймут, Православная Церковь будет страдать от раскола», — заключил епископ Виктор (Коцаба).
 
В тему: УПЦ возобновляет поездки на Святую Гору Афон.
 

Тэги: Афон, УПЦ, ПЦУ

Комментарии

Статьи

06.08.21 15:23

Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Части 9 и 10

Автор: Александр Вознесенский

Дайджест

Кто-то достал из широких штанин: что делать в случае утраты паспорта
06.08.21 16:01

Кто-то достал из широких штанин: что делать в случае утраты паспорта

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
08.08.21 20:00

В Запорожье неизвестные подожгли храм УПЦ
08.08.21 19:32

На Буковине сторонники ПЦУ пытались опечатать храм УПЦ
08.08.21 18:35

Митрополит УПЦ рассказал, о каком даре нужно просить Бога
08.08.21 16:30

На Черниговщине освящен Николаевский храм Пустынно-Рыхловского монастыря УПЦ
08.08.21 16:00

В день Пантелеимона Целителя во всех храмах УПЦ будут молится о врачах и больных
08.08.21 13:01

Археологи при помощи новых технологий узнали одну из тайн «потерянного города инков»
08.08.21 10:13

В Италии задержали главу кровожадного преступного клана по кличке «Кровавая Мэри»
07.08.21 16:10

В УПЦ рассказали, как нужно одеваться в храм
07.08.21 15:50

На Полтавщине верующие УПЦ отметили день Мгарских преподобномучеников
07.08.21 15:30

В Киевские духовные школы поступили 224 абитуриента
07.08.21 09:19

Стало известно, кто возглавит сборную Украины по футболу
06.08.21 19:00

Главные новости за 6 августа 2021 года
06.08.21 16:59

В Днепре найден повешенным подполковник СБУ
06.08.21 15:58

Копилка сборной Украины пополнилась еще одной олимпийской медалью
06.08.21 14:14

В МОЗ рассказали, как можно избежать нового локдауна в Украине
06.08.21 13:39

В Украине запретили продажу лекарств детям
06.08.21 11:35

ВОЗ предупреждает о начале реальной опасности из-за коронавируса
06.08.21 09:17

В Минздраве рассказали, сколько осталось денег на лечение больных коронавирусом
06.08.21 09:03

Легенда «Барселоны» Лео Месси покидает команду
06.08.21 08:44

Коронавирус в Украине: 1 081 больной и 16 погибших
02.08.21 14:50

В столице задержали патрульного Александра Гавронского, - СМИ
02.08.21 21:36

На Черкащине жена предложила мужу переплыть через реку. Ее тело ищут до сих пор
06.08.21 20:59

Жители Одессы жалуются на жуткую вонь
06.08.21 16:59

В Днепре найден повешенным подполковник СБУ
06.08.21 19:35

Названа цена билета в космос для туристов
07.08.21 11:36

Разгадана одна из главных загадок Юпитера
06.08.21 19:00

Главные новости за 6 августа 2021 года
04.08.21 15:20

Епископ УПЦ считает, что в основе кризиса в мировом Православии лежит вопрос первенства во вселенской Церкви
06.08.21 16:38

В Умань уже приехали пять тысяч хасидов
06.08.21 16:46

Украинские COVID-сертификаты скоро могут признать в ЕС
Фото и Видео
Пенсионерки из «Отрядов Путина» потребовали убрать из России все сумки Louis Vuitton
Пенсионерки из «Отрядов Путина» потребовали убрать из России все сумки Louis Vuitton
Пенсионерки из «Отрядов Путина» потребовали убрать из России все сумки Louis Vuitton
Пенсионерки из «Отрядов Путина» потребовали убрать из России все сумки Louis Vuitton
Побег российских заключенных из изолятора попал на видео
Побег российских заключенных из изолятора попал на видео
Премьера одного из карибских государств ранили во время митинга
Премьера одного из карибских государств ранили во время митинга
В Киеве девушка за рулем BMW влетела в ларьки
В Киеве девушка за рулем BMW влетела в ларьки
В США сгорел целый город
В США сгорел целый город
Украину накроет волна киноужасов
Украину накроет волна киноужасов
Суровое видео с российскими детьми потрясло интернет
Суровое видео с российскими детьми потрясло интернет
Лукашенко очень резко наехал на руководство Украины
Лукашенко очень резко наехал на руководство Украины
Ливень затопил Хмельницкий. Вода поднялась по пояс
Ливень затопил Хмельницкий. Вода поднялась по пояс
ДТП в Техасе: погибли десять мигрантов
ДТП в Техасе: погибли десять мигрантов
fraza.com
Новости блогосферы
04.08.21 18:42

Гривну ждет новый виток обесценивания
28.07.21 21:46

Половина жителей Украины согласны с тезисом Путина, что русские и украинцы - один народ
21.07.21 21:47

«Новое время» рассказало об огромном значении... нацистов, полицаев и погромщиков
09.07.21 09:57

В Америке началась гражданская война

Опрос

Что ждет Украину в ближайшем будущем?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.