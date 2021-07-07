Управделами УПЦ объяснил, почему православные не празднуют Ивана Купала

Главное: Присоединяясь к народным гуляниям в праздник Рождества Иоанна Предтечи, человек заигрыванием с язычеством перечеркивает путь к спасению души.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Пророк Иоанн стал последним среди пророков, предсказывающих приход в мир Мессии. Он долго готовился к исполнению своего главного предназначения — проповеди еврейскому народу о пришествии Спасителя и своим аскетичным образом жизни положил начало монашеству», — отметил митрополит Антоний.

Первыми христианами была положена традиция празднования рождества Крестителя Господня, а с IV века праздник включили в христианский календарь.

Митрополит Антоний объяснил, откуда пошли традиции языческих празднований в этот день.

«Языческие традиции тяжело изживаются в народе. И этому есть объяснение. Человеку, из-за его приземленности, греховности и неразвитости, легче поклоняться миру видимому, примитивному, нежели тянуться вверх, к миру невидимому, возвышенному. В ночь на Ивана Купалу (Купало — языческий бог плодов) наши предки-язычники праздновали день летнего солнцестояния. По старому стилю он выпадал на 23-24 июня, по новому — на 7 июля. Неосведомленные предки считали, что необходимо приносить жертвы божеству, ублажать его. Поэтому зажигали костры, юноши и девицы плясали вокруг него, гадали...Как результат — празднество похоти», — отметил митрополит Антоний.

По его словам, православным христианам важно помнить, что «за привлекательной картинкой костров и гуляний стоит кощунственная вещь — оскорбление того, кто с горячим сердцем, неутомимой молитвой и проповедью подготовил мир к приходу Христа Спасителя. Присоединяясь к „народным гуляниям“, вы перечеркиваете путь к своему спасению».

Митрополит Антоний посоветовал, как провести великий праздник Рождества Иоанна Предтечи.

«В этот день постарайтесь чуть больше обычного сосредоточиться на молитве, вспомните славного Пророка и Крестителя Господня Иоанна, его житие и возрадуйтесь его рождеству как началу явления миру Господа нашего Иисуса Христа», — подытожил управделами УПЦ.

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