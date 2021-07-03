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Новости > В УПЦ издали книгу об афонском подвижнике старце Иосифе Ватопедском

В УПЦ издали книгу об афонском подвижнике старце Иосифе Ватопедском

Александра Кудрявцева
03.07.21 14:55
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В УПЦ издали книгу об афонском подвижнике старце Иосифе Ватопедском
Главное: В Украинской Православной Церкви издали книгу про известного афонского подвижника старца Иосифа Ватопедского на украинском языке.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», книга «Старец Иофиф Ватопедский» была переведена и напечатана к 100-летию со дня его рождения.
 
«1 июля 1921 года родился ученик великого исихаста ХХ века, преподобного Иосифа Исихаста, старец Иосиф Ватопедский. 1 июля 2009 года, в день своего рождения он и почил.
 
Первый том рассказывает о жизни выдающегося старца, силами которого и его братства возродилось много монастырей, в том числе известная афонская обитель Ватопед», — говорится в сообщении фонда.
 
Автор книги — игумен Ватопедского монастыря архимандрит Ефрем Ватопедский.
 
Как отмечается, издание является совместным проектом Львовской епархии УПЦ, святой обители Ватопед и БФ «Православное наследство Украины на Святой Горе Афон».
 
В тему: В УПЦ издали книгу о подвиге новомучеников и исповедников в СССР.
 

Тэги: книга, Афон, УПЦ

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