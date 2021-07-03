В УПЦ издали книгу об афонском подвижнике старце Иосифе Ватопедском

Главное: В Украинской Православной Церкви издали книгу про известного афонского подвижника старца Иосифа Ватопедского на украинском языке.

«1 июля 1921 года родился ученик великого исихаста ХХ века, преподобного Иосифа Исихаста, старец Иосиф Ватопедский. 1 июля 2009 года, в день своего рождения он и почил.

Первый том рассказывает о жизни выдающегося старца, силами которого и его братства возродилось много монастырей, в том числе известная афонская обитель Ватопед», — говорится в сообщении фонда.

Автор книги — игумен Ватопедского монастыря архимандрит Ефрем Ватопедский.

Как отмечается, издание является совместным проектом Львовской епархии УПЦ , святой обители Ватопед и БФ «Православное наследство Украины на Святой Горе Афон».