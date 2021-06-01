Митрополит УПЦ рассказал, как сделать любовь к ближним правилом жизни

Главное: Любовь — это закон, по которому существует мир и необходимо научиться жить.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал митрополит Митрофан в проповеди.

«Важно не просто понять умом, что любовь — это хорошо, а сделать любовь правилом жизни, по которому мы поступаем. Если мы не чувствуем, что в нашем сердце есть любовь, но знаем, как бы поступил человек, если бы у него любовь была, нужно понуждать себя поступать так, даже если в этот момент это сделать трудно. Тогда это становится подвигом любви, и за этот подвиг Господь посылает настоящую, подлинную любовь, которая делает нас счастливыми и преображает нашу жизнь», — отметил митрополит Митрофан.

По его словам, если уменьшается любовь, то приходят неправда и злоба.

«Когда любовь исчезает в семье, разве она продолжает просто жить? Нет, приходят раздоры, разлады, ссоры, она распадается. Когда муж и жена перестают любить друг друга, они перестают быть счастливыми. Когда дети не любят родителей или наоборот, появляются злоба, ненависть, обиды, раздражение. Когда в народе исчезает любовь, на её место приходят войны, ссоры, разлады, беззаконие и неправда. Если нет любви, не спасает ничего: ни ум, ни другие какие-то качества и способности, ни звание, ни положение, ни высокий священный сан. Если священник живёт без любви, это несчастный приход, на котором страдают люди. Если у епископа нет любви, ему не доверяет паства, он может уйти в раскол — мы случай с Филаретом хорошо помним», — подчеркнул митрополит Митрофан.

Архиерей напомнил, что «смысл любой деятельности — только в любви, она освящается и наполняется смыслом только через любовь».

«Бог создал этот мир и каждого из нас по любви. Любовь — это основа отношений Лиц Святой Троицы, потому что она не заключается в самой себе, а всегда направлена на кого-то. Это закон, который должен существовать в отношениях между людьми», — подытожил владыка Митрофан.

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