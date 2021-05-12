Священный Кинот Афона разрешил принимать паломников

Главное: На заседании Священного Кинота Святой Горы Афон принято решение с 11 мая открыть Святую Гору Афон для посещения паломниками.

Каждый монастырь может принимать не более 10 паломников, общежитийный скит — пять, скит с идиоритмом (Св.Анна, Кавсокаливья, Новый Скит) — двоих, келья — одного.

Срок действия этого ограничения не определен и будет регулироваться решением властей Святой Горы.