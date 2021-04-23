На Афоне озвучили позицию относительно церковного раскола в Украине

Главное: Признание ПЦУ не отражает позиции всего афонского монашеского сообщества и является решением лишь нескольких монастырей.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом заявили монахи Святой Горы в публикации на портале «Афонский хронографъ», комментируя действия Фанара относительно церковного раскола и признания ПЦУ.

«Выражать общее мнение всей полноты святогорского монашества может только священный Кинот Святой Горы в форме официального документа. Для того чтобы такой официальный документ был составлен, оформлен и обнародован, нужно полное и единодушное согласие представителей всех 20 монастырей. Такого согласия в настоящее время нет, а значит, нет и возможности соборно принять какое-то решение, которое можно документально оформить. Когда стало понятно, что обсуждение проблемы зашло в тупик и найти единое, приемлемое для всех решение невозможно, представители монастырей условились, что каждый из монастырей волен самостоятельно решать вопрос об отношении к раскольникам. Заявление же Кинота по этому вопросу из-за разногласий мнений сформулировать и оформить официально не представляется возможным», — отметили в «Афонском хронографе».

В публикации подчеркнули, что Кинот Святой Горы обозначил свою позицию ещё в 2019 году, отказав в отправке делегации от Афона на интронизацию главы ПЦУ.

«Напомним, что 28 января 2019 года состоялось первое заседание Кинота по украинскому вопросу, на котором традиционно присутствовали представители всех 20 монастырей Афона. На заседании Кинот соборно рассмотрел письмо Константинопольской патриархии, адресованное афонским монахам, с просьбой сформировать и направить делегацию на интронизацию 3 февраля 2019 года в Киеве главы ПЦУ Епифания (Сергея Думенко). В ходе обсуждения этого вопроса стала ясна позиция большинства, что и определило в дальнейшем решение Кинота отказать в просьбе формирования делегации от Афона. Тогда за отправку делегации выступили пять монастырей: Ивирон, Ставроникита, Пантократор, Ксенофонт, Эсфигмен. Воздержались от высказывания какого-либо мнения представители Великой Лавры и Кутлумуша. Все остальные 13 монастырей высказались однозначно „против“. В этом случае мнение большинства сыграло свою роль, и решение было принято. Все это однозначно показывает то, что Афон в своём большинстве имеет свою позицию и выражает ее в конкретных решениях и действиях, а не идёт на поводу у кого бы то ни было», — заявили представители Святой Горы.

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