21 марта "Перший Незалежний" покажет спецэфир к празднику Торжества Православия

Главное: В воскресенье 21 марта на телеканале «Перший Незалежний» состоится специальный эфир по случаю праздника Торжества Православия.

С 14.00 до 15.00, а также с 16.00 до 17.00 в эфир выйдет международный медиапроект «Люди», участниками которого станут культуролог и телепродюсер Юрий Молчанов, поэт Ян Таксюр, рок-музыкант Олег Карамазов, священнослужители Украинской Православной Церкви и общественные деятели.

Благодаря телевизионным прямым включениям присутствующие в студии «Першого Незалежного» будут вести диалог с участниками Крестных ходов из всех городов Украины.

Как сообщалось, в областных центрах Украины пройдут Крестные ходы, там, где это разрешено исходя из карантинных ограничений. Люди, которые примут участие в Крестных ходах, будут молиться о мире в Украине.