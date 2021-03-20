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Новости > Православный фильм «Где ты, Адам?» покажут в шести городах Украины в день Торжества Православия

Православный фильм «Где ты, Адам?» покажут в шести городах Украины в день Торжества Православия

Александра Кудрявцева
20.03.21 13:50
520
Православный фильм «Где ты, Адам?» покажут в шести городах Украины в день Торжества Православия
Главное: В кинотеатрах шести городов Украины 21 марта в день Торжества Православия покажут фильм «Где ты, Адам?» — об афонском монастыре Дохиар и его многолетнем игумене — старце Григории (Зумисе).
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, со ссылкой на Фейсбук продюсера фильма протодиакона Александра Плиски, продажа билетов открыта на сайте сети кинотеатров «Планета кино».
 
«Фильм действительно стал событием для многих: человек церковный прикоснулся к источнику живой афонской веры, человек культурный — получил эстетическое наслаждение. Человек, ищущий свет, очень надеемся, нашел в этом фильме то, что он искал. Передо мной изначально стояла задача, чтобы наш фильм не был ограничен каким-либо религиозными, национальными или политическими контекстами, и поэтому каждый человек, в каком бы состоянии он ни находился, найдет в этом фильме что-то свое, важное, искомое. И это важная победа в реализации такого замысла», — отметил протодиакон Александр Плиска.
 
 
Фильм «Где ты, Адам?» был снят по благословению почившего старца Григория (Зумиса), оператор получил разрешение на съёмки на Афоне, в том числе, в обычно закрытых для глаз паломников уголках обители.
 
Документальный фильм режиссера Александра Запорощенко и продюсера Александра Плиски «Где ты, Адам?» — обладатель гран-при XVII Международного фестиваля православного кино «Покров», участник официальных программ Таллинского международного кинофестиваля «Тëмные ночи», Краковского международного кинофестиваля и Выборгского фестиваля «Окно в Европу».
 
«По отзывам зрителей это фильм, который останавливает время; фильм, в котором ты найдёшь себя; где ты умрешь и воскреснешь, чтобы жить. Как говорится, спешите видеть», — призвали авторы фильма.
 
Полный список кинотеатров, где идут показы, можно найти на посвящённом фильму сайте.
 
В тему: Три украинские лавры принимают заказные записки онлайн на Великий пост.

Тэги: фильм, Афон, УПЦ

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