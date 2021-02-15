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Новости > Киевский Афон: УПЦ открыла музей «Одигитрия», посвященный наследию Святой горы

Киевский Афон: УПЦ открыла музей «Одигитрия», посвященный наследию Святой горы

Александра Кудрявцева
15.02.21 17:07
771
Киевский Афон: УПЦ открыла музей «Одигитрия», посвященный наследию Святой горы

Главное: В Киеве при храме в честь Собора 12-ти Апостолов Украинская Православная Церковь открыла музей-галерею «Одигитрия», посвящённый Афону.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, музей открылся по благословению Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

«Афон — это не просто архитектура. Традицию формируют люди, подвижники благочестия, монахи. В этом смысле Афон не имеет себе равных. За тысячелетнюю историю Православия именно Афон был тем местом, где формировался и подвижнический дух, и церковно-богослужебная культура. Есть такие известные слова апостола Павла: „Я родил вас во Христе Иисусе“ (1 Кор. 4:15). Священнослужителям часто доводится слышать от людей в ответ на вопрос „Как Вы уверовали?“ рассказ о том, что они посетили Афон, и после этого их жизнь изменилась. То есть многие в духовном смысле родились на Афоне. Эта выставка своеобразный маленький Афон, который есть на киевских землях. Он причастен к Афону не только в подражании в архитектуре, культуре, духовности, но дай Бог, эту миссию рождать во Христе, которую многие осуществили на Афоне, эта выставка и этот храм будут осуществлять. Желаю, чтобы люди, приходя в этот храм, сразу начинали осознавать, что их жизнь изменилась, что они полюбили Православие и начинают духовно рождаться», — отметил ректор Киевских духовных школ епископ Сильвестр (Стойчев).

В свою очередь ктитор храма Николай Лавренко отметил, что храм в честь 12-ти Апостолов был построен в 2019 году по проекту церкви афонского монастыря Ксенофонт. В музее можно увидеть подарки этого монастыря: облачения, крест, фотоальбомы, книги.

«На Афоне мы получили благословение на строительство храма. При входе в храм положены камни, привезенные со Святой Горы. Как только вы переступаете порог храма, вы уже соприкасаетесь с Афоном. Иконы в храме написаны одним из лучших афонских иконописцев — Лукой. Мы будем стараться привозить из Афона святыни, музей будет жить, пополняться. Планируется, что будут приезжать монахи из Афона и служить здесь Литургии, чтобы мы могли еще больше ощущать дух Святой горы», — сказал Николай Лавренко.

В музее разместились экспонаты, переданные БФ «Православное наследие Украины на Святой горе Афон» и коллекция 20 картин «Живописный Афон в украинских красках», написанная на Святой горе заслуженным художником Украины Василием Красехой.

Директор БФ «Православное наследие Украины на святой горе Афон» Андрей Ус рассказал об уникальных экспонатах.

«Мы хотим делиться со всеми, кто еще не знает, что такое Афон и какова его жизнь. Весь Афон привезти сюда нельзя, но хотя бы частично показать и рассказать, мы можем. До написания картин мы создали два замечательных 3D-макета: Святой Горы (2.5 м на 0.9 м) и Великой Лавры (1.2 м на 0.85 м). Впервые они были презентованы в 2016 году в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Около года выставка макетов находилась в Национальной библиотеке для детей. И теперь они постоянно будут находиться в музее «Одигитрия», — сообщил Андрей Ус.

Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря архиепископ Иона (Черепанов) отметил, что на Афон люди едут для того, чтобы прикоснуться к святости.

«Почему люди ездят на Афон? Чтобы увидеть людей, которые любят Бога, умеют молиться, умеют любить ближнего, которые действительно своей жизнью осуществили все заповеди Господни, и там, где традиция исполнения этих заповедей не прерывается уже тысячи лет. Это и привлекает людей к Святой горе Афон. Это в совокупности и составляет феномен Святой Горы: красота природы, красота архитектуры, и самое главное — красота человеческих душ. Надеюсь, что эта выставка поможет тем, кто не бывал на Святой горе, даст представление о том, что такое Афон», — отметил владыка Иона.

«Мы очень полюбили Афон во время паломнических поездок. Идея строительства храма пришла во время одной из таких поездок. Мы молились, получили ответ и поехали на Афон за благословением. Также получили такое благословение у Митрополита Онуфрия. Внизу храма мы построили архондарик, где и решили расположить музей, чтобы люди могли прикоснуться к наследию Святой горы Афон», — рассказал настоятель храма протоиерей Николай Ризун.

В открытии музея приняла участие директор действующей при храме воскресной школы Алла Медвецкая.

«Афон даёт пример не только монашеской жизни, но и того, как человек может жить в смирении, в полном послушании, в непрестанной молитве. А этот пример очень важен для современной молодёжи. Он вообще очень важен, я считаю, для нашего государства и всего человечества», — сказала педагог.

На открытии музея звучали афонские песнопения. Директором музея «Одигитрия» станет Андрей Ус.

Музей открыт ежедневно с 11.00 до 17.00. Храм находится по адресу: г. Киев, ул. Киевская, 5 (добраться можно на автобусе № 64 или за 10 минут на маршрутке № 452 от ст. м. «Славутич» до остановки «База отдыха „Волна“»). Тел.: (044) 223 71 00.

Фото: kdais.kiev.ua

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Тэги: Афон, новости православия, УПЦ

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