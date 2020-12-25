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Новости > Митрополит Антоний рассказал, как святитель Спиридон Тримифунтский учит быть счастливым

Митрополит Антоний рассказал, как святитель Спиридон Тримифунтский учит быть счастливым

Александра Кудрявцева
25.12.20 14:40
942
Митрополит Антоний рассказал, как святитель Спиридон Тримифунтский учит быть счастливым

Главное: Любимый многими святитель Спиридон Тримифунтский и все чудеса, связанные с его именем и жизнью, призывают творить чудеса, несмотря ни на что, ничего не боясь, кроме Бога.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Сказочным» героем стал для многих святитель Спиридон Тримифунтский.

Люди ищут в нем поддержки, ждут от него чуда, взваливают на святого все свои проблемы, житейские и духовные, непременно надеясь на волшебство. Такая детская вера трогательна. Но важно постигать ее глубже, не останавливаться на достигнутом, не зацикливать свое представление о вере только на чудесах и волшебстве, а прилагать усилия, трудиться и своими руками прокладывать путь к счастливой сказке«, — отметил митрополит Антоний.

Владыка напомнил, что не нужно ждать, когда радость постучится в дом, следует нести радость самому другим, наполнять ею все вокруг, стать ее создателем.

«Счастье — это выбор быть счастливым, несмотря на обстоятельства и ситуации. Безусловно, разные случайности иногда выбивают нас из правильной колеи, мы можем впасть в уныние, но и здесь выбор за нами. Выход — в деятельной вере, а не в ожидании чуда и внезапной помощи.
Нужно творчески подходить к жизни, украшать ее самому добром, красотой и радостью...Ошибочно уповать только на помощь извне и бездействовать. Мы должны приложить все усилия, чтобы жизнь стала прекрасной, и тогда Господь милостями и щедротами Своими превратит нашу жизнь в настоящую сказку», — подчеркнул митрополит Антоний.

По его мнению, Господь желает сотворчества с человеком, которое позволит засиять Его Славе еще ярче, освятит мир большим великолепием.

«Чудо — это не превращение камней в драгоценности или металлолома в золото, чудо — каждое проявление человеческой воли, выбирающее свет, добро, красоту. Оно и наполняет душу ощущением счастья», — заключил владыка.

В тему: Митрополит Онуфрий расскажет о ценном даре Бога человеку.

 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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