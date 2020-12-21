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Новости > Религиозные эксперты обеспокоены угрозой, которые несут инициативы «Партнерства Биарриц»

Религиозные эксперты обеспокоены угрозой, которые несут инициативы «Партнерства Биарриц»

Александра Кудрявцева
21.12.20 15:01
680
Религиозные эксперты обеспокоены угрозой, которые несут инициативы «Партнерства Биарриц»

Главное: Существует реальная угроза для преподавания предметов духовно-морального направления и программ по подготовке к семейной жизни на основе традиционных семейных ценностей из-за реализации правительством Украины мероприятий по утверждению гендерного равенства в рамках «Партнерство Биарриц».

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом заявил религиозный эксперт, председатель Государственного комитета по делам национальностей и религий в 2009-2010 годах Юрий Решетников.

Кабинет Министров Украины 16 декабря 2020 года распоряжением № 1578-р утвердил план мероприятий по реализации обязательств Правительства Украины, взятых в рамках международной инициативы «Партнерство Биарриц» по утверждению гендерного равенства.

В план входят обязательства по пяти направлениям, в частности предусмотрена сквозная интеграция гендерного компонента в образовательный процесс, предусматривающий введение обязательной антидискриминационной экспертизы всего образовательного контента и проведения гендерного аудита учебных заведений. При этом осуществление такой экспертизы возлагается на МОП, а также на общественные объединения и международные организации.

«Совершенно ясно, что указанную обязательную «антидискриминационную экспертизу» всего образовательного контента будут осуществлять общественные организации, продвигающие внедрение гендерной идеологии в сферу образования, в том числе те, которые в прошлом году заблокировали преподавание программы «Основы семьи» для учащихся 10-11 классов А. Буковинского. Поэтому вполне понятно, исходя из которых идеологических установок и с какими последствиями для дальнейшего преподавания предметов духовно-морального направления и программ по подготовке к семейной жизни будет производиться указанная «экспертиза», — подчеркнул Юрий Решетников.

Религиозный эксперт отметил, что указанным планом вопрос «антидискриминационной экспертизы» поднят с уровня нормативных актов МОН на уровень актов Кабинета Министров Украины.

«Примечательно, что план мероприятий прорабатывался не в Департаменте гуманитарного и социального Секретариата Кабинета Министров Украины, а аппаратом Правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики К. Левченко, известной своим нетерпимым отношением к мерам, направленным на защиту традиционных семейных ценностей. Таким образом существует вполне реальная угроза для дальнейшего преподавания предметов духовно-морального направления и программ по подготовке к семейной жизни на основе традиционных семейных ценностей», — объяснил Юрий Решетников.

В тему: Управделами УПЦ заявил, что приезд Патриарха Варфоломея в Украину не принесет мира.

 
Тэги: новости православия

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