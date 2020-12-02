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Новости > Митрополит Антоний рассказал, чем опасна гордость и что поможет преодолеть ее

Митрополит Антоний рассказал, чем опасна гордость и что поможет преодолеть ее

Александра Кудрявцева
02.12.20 17:10
279
Митрополит Антоний рассказал, чем опасна гордость и что поможет преодолеть ее

Главное: Гордость — тот путь, на который толкают человека сатанинские силы, поставившие своей целью уничтожить душу человека.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в своей проповеди.

«Гордость была причиной падения Денницы. Гордость (желание быть как боги) была причиной падения наших прародителей. И наша внутренняя горделивость очень часто является причиной нашего падения», — сказал владыка Антоний.

Ссылаясь на слова святителя Иоанна Златоуста, управделами УПЦ напомнил, что «гордость опасна не для грешников, осознающих свою греховность, а для тех, кто делает что-то доброе». Потому что последние в какой-то момент могут решить, что то доброе, что они творят, всецело принадлежит им, исходит из их талантов, знаний, чувства любви к другим. «Когда человек начинает присваивать это доброе себе, тогда и начинается гордость», — объяснил архиерей.

Он сравнил грешников с бедняками и творящих добро, богатых добрыми делами людей, с богачами, а гордость с разбойниками. «Для кого опасны разбойники? — провёл параллель владыка Антоний. — Бедняку они не опасны, потому что с него нечего взять. Разбойники опасны для человека богатого».

«В одном патерике есть такой рассказ, — продолжил он. — Один пустынник подвизался 50 лет и достиг больших высот. И те, кто подвизался рядом с ним, смотрели на него как на образец. И после 50-ти лет подвигов он стал осознавать своё величие. Тогда он стал укорять своих сподвижников в том, что они постятся не так, как он постится. Потом — в том, что они не так долго молятся и не так правильно, как он. Но сподвижники перестали видеть в нём какой-то авторитет, потому что человек в своём подвиге должен равняться на Бога, на праведных и на святых. Когда этот пустынник понял, что никто не хочет видеть его для себя примером, внутри у него начало всё кипеть, его начала разъедать его горделивость. Всё закончилось тем, что он подошёл к глухому колодцу и бросился в него. И так пустынник погиб».

Избавить от гордости может покорность воле Божией.

«Ангельские добрые силы настолько укоренились в добре, что уже не могут творить зло. Не потому что не могут теоретически, а потому что они этого не хотят. Так и нам нужно быть послушными тому, что говорит Господь, Его заповедям, тому, что говорит Церковь Христова», — сказал владыка Антоний.

В тему: В УПЦ презентовали книгу на основе рассекреченных архивов КГБ о репрессированных верующих и священниках.

 
 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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