Митрополит Антоний: Украинская Православная Церковь не просит оружия для войны, а просит Бога о мире

Главное: Для Церкви важно окончательное установление мира в Украине. Об этом сказал управделами УПЦ митрополит Антоний.

Детали: Православная Церковь инициировала Международный форум «Люди мира» для того, чтобы дать возможность людям, которые пострадали из-за военного противостояния на Донбассе, еще раз проговорить и осознать ту трагедию, которая разрушает судьбы многих семей на протяжении шести лет.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в комментарии «Перший Козацький» по итогу участия в форуме «Люди мира».

«Говорят очень много политики, говорят, к сожалению, еще и пушки, но важно услышать голос людей», — отметил владыка Антоний.

Митрополит поделился, что когда участвовал в форуме, то «почувствовал в речи людей, которые живут в прифронтовой зоне, особый язык — язык, в котором преобладают слова, связанные с боевыми действиями. И этот „язык войны“, к сожалению, является частью их повседневной жизни».

Управделами УПЦ подчеркнул, что важно уберечь детей от последствий военных конфликтов.

«Сейчас нужно думать о будущем, а будущее — наши дети. Ведь для детей война намного сложнее, потому что они еще не могут объяснить то, что происходит. Но они внутренне уже болеют — болеют войной. И эта болезнь оставит свой отпечаток в дальнейшем. Поэтому мы должны их защитить», — сказал митрополит Антоний.

Управделами УПЦ напомнил, что «Форум призван к тому, чтобы осознать, прочувствовать по-настоящему боль тех людей, которые страдают от войны и сказать политикам, что пора заканчивать войну, пора показать любовь к своей стране не красивыми фразами, а заботой о людях, которые своим трудом и жизнью создают будущее страны».

Владыка отметил, что для Церкви важно окончательное установление мира в Украине.

«Украинская Православная Церковь, как Церковь украинского народа, сопереживающая всему тому, что происходит, еще раз дала возможность услышать страдающих людей, для того, чтобы подумать о реализации тех шагов, которые могут привести к долгосрочному миру. Не приостановлению военных действий на некоторое время, а окончательному установлению мира в нашей стране», — подчеркнул митрополит Антоний.

Владыка Антоний также отметил, что «главное богатство нашего отечества и нашей Церкви — это люди».

«Украинская Православная Церковь не просит оружия в нашу страну для войны. Мы просим у Бога милости и мира. И просим всех людей доброй воли, чтобы они помогли нам достигнуть мира на украинской земле», — заключил управделами УПЦ.

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