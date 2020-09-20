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Новости > Митрополит Онуфрий рассказал, что нужно сделать для того, чтобы начался мирный процесс на Донбассе

Митрополит Онуфрий рассказал, что нужно сделать для того, чтобы начался мирный процесс на Донбассе

Александра Кудрявцева
20.09.20 16:11
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Митрополит Онуфрий рассказал, что нужно сделать для того, чтобы начался мирный процесс на Донбассе

Главное: Участниками Международного гражданского форума «Люди мира» станут жители Украины и других стран, которые заинтересованы в разработке программы действий по прекращению конфликта и восстановлению мирной жизни на Донбассе. Об этом сказал Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий.

Детали: Люди должны влиять на миротворческий процесс, так как от войны страдают не политики, а простые люди.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на strana.ua, об этом заявил Митрополит Онуфрий в преддверии Международного гражданского форума «Люди мира», который состоится 21 сентября в Святогорской лавре.

«Я убеждён: для того, чтобы начать мирный процесс, нужно заглянуть друг другу в глаза. Когда мы видим взгляд своего противника, даже врага, он рассеивает многие стереотипы, которые складываются в нашей душе оттого, что мы не видим друг друга. Словом мы не можем выразить все свои чувства, переживания, а глаза говорят обо всем», — отметил Предстоятель УПЦ.

Он объяснил, почему отсутствие на Форуме политиков играет положительную роль.

«Политики все время перетягивают одеяло на свою сторону, а она не всегда бывает объективной. Для партии, для политика, может, это и полезно, но для всех остальных и общего блага — нет. Общественная дискуссия без политиков даст людям более правильно, не политизировано понять свои цели — а это мир и благодать», — подчеркнул Блаженнейший.

По мнению Предстоятеля УПЦ, именно общественность должна влиять на миротворческий процесс, так как от войны страдают не политики, а простые люди.

«Инициатива мира должна исходить от них — от простых людей. Политики порой хотят войны, порой хотят мира. А людям не важны мотивы военного столкновения — для них это реальная боль. Поэтому они должны желать мира и говорить о нем», — заключил Блаженнейший.

Как сообщалось ранее, 21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы и Международный день мира, в Успенской Святогорской лавре состоится Международный гражданский форум «Люди мира».

В тему: В УПЦ ответили на критику миротворческих инициатив Церкви.

 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Онуфрий

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