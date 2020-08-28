В РПЦ дали оценку решению ПЦУ разрешить священникам избираться в депутаты

Главное: В связи со сменой власти в Украине, ПЦУ вынуждена внедряться во власть, благословляя священству становиться депутатами. Об этом написал Владимир Легойда.

Детали: Решение руководства ПЦУ разрешить архиереям и священнослужителям становиться депутатами местных советов говорит о преимуществе политической направленности для этой церковной структуры.

Об этом заявил в своем Телеграм глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда, комментируя решение Священного Синода ПЦУ благословить своим «архиереям и духовенству» становиться депутатами местных советов.

«Видимо, после ухода Порошенко с президентского поста и, как следствие этого, существенного уменьшения политической и силовой поддержки ПЦУ со стороны высшей государственной власти и силовых структур, „иерархи“ этой раскольнической „церкви“ чувствуют себя совсем уж неуверенно. И потому для продвижения своих интересов вынуждены напрямую заявлять о своих политических амбициях и откровенно внедряться во власть», — написал Владимир Легойда.

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