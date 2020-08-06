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В УПЦ назвали действия властей Золочева «провокацией межрелигиозных конфликтов»

Александра Кудрявцева
06.08.20 15:30
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В УПЦ назвали действия властей Золочева «провокацией межрелигиозных конфликтов»

Главное: В Золочево неизвестные в очередной раз напали на дом священника УПЦ. Местные власти провоцируют межрелигиозную вражду. Об этом заявил спикер УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

Детали: Власти Львовской области сознательно провоцируют межконфессиональные конфликты в отношении верующих Украинской Православной Церкви в Золочеве.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заместитель главы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич написал в своем Фейсбук.

«Греко-католики спокойно строят храмы на юге Украины (пгт. Затока, Белгород-Днестровский район, Одесская область), и никто из православных или местные власти не устраивает истерик, как это недавно было в Золочеве (Львовская область), где именно греко-католические отцы подняли весь город против общины УПЦ. То есть православным в Золочеве нельзя даже существовать, а греко-католикам в Затоке можно строить. Вот такие у нас региональные реалии», — отметил протоиерей Николай Данилевич.

Он также добавил, сегодня в Золочево неизвестные в масках разрушили ограду частного дома священника УПЦ Максима Йоенко.

Как сообщалось ранее, 14.07.2020 вандалы атаковали дом священника УПЦ.

Активисты во главе с мэром города пришли к дому священника УПЦ и провели акцию протеста против строительства храма, а также несколько раз дом священника подвергался хулиганским атакам.

Юридический отдел УПЦ ранее заявил, что местные власти нарушают конституционные права верующих УПЦ, их действия подпадают под статьи Уголовного кодекса.

В тему: В УПЦ заявили, что дискриминация прав верующих в Золочево — нарушение международных правовых стандартов.

Тэги: новости православия, УПЦ, Золочев

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