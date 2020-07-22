Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Церкви призвали Турцию выполнить свои обещания относительно доступа паломников в Софию

Александра Кудрявцева
63
В Церкви призвали Турцию выполнить свои обещания относительно доступа паломников в Софию

Главное: Мозаики Святой Софии являются не только мировым культурным наследием, которое важно сохранить, а и величайшими святынями для христиан всего мира. В РПЦ надеются, что паломники будут иметь свободный доступ к святыням и собору.

Детали: В Русской Православной Церкви выразили надежду, что христиане будут иметь свободный доступ к собору Святой Софии в Стамбуле и его святыням после превращения собора в мечеть.

Как сообщает patriarchia.ru, об этом председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил в передаче «Церковь и мир».

«Для миллионов православных христиан по всему миру храм Святой Софии как был, так и останется храмом. Турецкие власти в данном случае проигнорировали волю христианского мира и приняли за основу то мнение, которое сложилось в турецко-мусульманской общине. Конечно, это событие было воспринято во всем христианском мире как еще один удар по христианству на фоне тех гонений, которым христианство подвергается в разных частях света, в том числе на Ближнем Востоке и в Северной Африке», — отметил митрополит Илларион.

Он подчеркнул, что мозаики Святой Софии являются не только мировым культурным наследием, которое важно сохранить, а и величайшими святынями для христиан всего мира.

«Когда Константинополь пал под натиском турок, и когда в первый раз храм был превращен в мечеть, то практически все мозаичное убранство этого храма было уничтожено: оно было просто сбито молотками, а там, где было закрашено штукатуркой, — может быть, времени [сбивать] не хватило, может, по каким-то другим причинам, но точно оно сохранилось не для того, чтобы его сохранить. Его закрашивали, имея в виду, что никто никогда этих мозаик не увидит. Тем не менее, они чудом уцелели, и там действительно есть бесценные мозаики с художественной точки зрения, а для всех христиан это и величайшая святыня», — рассказал владыка.

По его словам, «для нас, православных христиан, храм святой Софии Константинопольской — это то же самое, что собор Святого Петра в Риме для католиков».

Он призвал Турцию выполнить свои обещания относительно доступа паломников в собор Святой Софии.

«Для нас самое важное, чтобы это христианское наследие сохранилось, чтобы к нему сохранился доступ, и чтобы, несмотря на превращение — уже не в первый раз — этого храма в мечеть, христиане имели свободный доступ к этому храму и святыням, которые сохранили», — заключил митрополит Илларион.

В тему: В Церкви обеспокоены превращением Святой Софии в мечеть.

Тэги: новости православия, Святая София

Комментарии

Статьи

22.07.20 09:21

Тушите свет! Грядёт подорожание...

Автор: Александр Карпец

Интервью

08.07.20 14:21

Валентина Голдина: На Херсонщине фермеры оставляли гнить на поле кабачки, а в Киеве люди покупали дорогой импорт

Автор: Варвара Фалеева

Колонка автора
21.07.20 18:02

Почему Сергей Ребров не возглавит киевское «Динамо»

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Захват заложников в Луцке – предвыборная театральная постановка?
22.07.20 08:25

Захват заложников в Луцке – предвыборная театральная постановка?

Автор: Виктор Даль

Выбор редакции
Кондуктор киевского троллейбуса провоцировала пассажиров нарушать карантин, а в салоне спал пьяный
Кондуктор киевского троллейбуса провоцировала пассажиров нарушать карантин, а в салоне спал пьяный
Кондуктор киевского троллейбуса провоцировала пассажиров нарушать карантин, а в салоне спал пьяный
Кондуктор киевского троллейбуса провоцировала пассажиров нарушать карантин, а в салоне спал пьяный
На улицы Киева вышли автоматчики
На улицы Киева вышли автоматчики
Захват заложников в Луцке – предвыборная театральная постановка?
Захват заложников в Луцке – предвыборная театральная постановка?
Президент Филиппин приказал хватать и крутить всех, кто нарушает масочный режим
Президент Филиппин приказал хватать и крутить всех, кто нарушает масочный режим
Дом со свастикой появился в Полтаве
Дом со свастикой появился в Полтаве
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Террорист из Луцка Максим Плохой как типичный продукт беспредела 90-х и Майдана
Террорист из Луцка Максим Плохой как типичный продукт беспредела 90-х и Майдана
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Число украинцев к концу века может сократиться до критического уровня
Число украинцев к концу века может сократиться до критического уровня
Коронавирус может «выкосить» более 80% населения Земли, ‒ ученые
Коронавирус может «выкосить» более 80% населения Земли, ‒ ученые
fraza.com

Главная новость дня

Карантин в Украине продлили до конца лета

Карантин в Украине продлили до конца лета
22.07.20 15:19
301
Последние новости
22.07.20 17:23

В Церкви призвали Турцию выполнить свои обещания относительно доступа паломников в Софию
22.07.20 16:35

В ООН рассказали о катастрофических масштабах гибели мировых лесов
22.07.20 16:30

Французские СМИ возмущены участием почетного консула Франции Сергея Политучего в скандале с ТРЦ «Французский бульвар»
22.07.20 16:06

На всех киевских пляжах запретили купаться
22.07.20 15:30

Митрополит УПЦ рассказал, в чем главный парадокс самоограничения
22.07.20 15:19

Карантин в Украине продлили до конца лета
22.07.20 15:02

Кондуктор киевского троллейбуса провоцировала пассажиров нарушать карантин, а в салоне спал пьяный
Фото и Видео
В Киеве второй раз за день проводится массовая эвакуация из-за подозрительного чемодана
В Киеве второй раз за день проводится массовая эвакуация из-за подозрительного чемодана
В Киеве второй раз за день проводится массовая эвакуация из-за подозрительного чемодана
В Киеве второй раз за день проводится массовая эвакуация из-за подозрительного чемодана
Комета, которую сняли в небе над Украиной, вот-вот максимально приблизится к Земле
Комета, которую сняли в небе над Украиной, вот-вот максимально приблизится к Земле
На базе отдыха под Харьковом дебошир избил отдыхающих и грозился задушить ребенка
На базе отдыха под Харьковом дебошир избил отдыхающих и грозился задушить ребенка
Молодой иорданец устроил смертельное ДТП на трассе Киев-Чоп
Молодой иорданец устроил смертельное ДТП на трассе Киев-Чоп
Украинский фильм о девушке, сходящей с ума во время карантина, получил пять международных наград
Украинский фильм о девушке, сходящей с ума во время карантина, получил пять международных наград
В Киеве срочно эвакуируют людей около станции метро «Вокзальная»
В Киеве срочно эвакуируют людей около станции метро «Вокзальная»
Появилось странное видео задержания луцкого террориста
Появилось странное видео задержания луцкого террориста
На Киев обрушилась стихия. Падали деревья, автомобили буквально плавали
На Киев обрушилась стихия. Падали деревья, автомобили буквально плавали
В Сети показали арсенал оружия луцкого террориста, который он взял с собой на дело
В Сети показали арсенал оружия луцкого террориста, который он взял с собой на дело
На улицы Киева вышли автоматчики
На улицы Киева вышли автоматчики
fraza.com
Новости блогосферы
22.07.20 12:48

Про «язык животных» и одноклеточного депутата
21.07.20 16:14

Террорист из Луцка Максим Плохой как типичный продукт беспредела 90-х и Майдана
19.07.20 12:35

Что общего между насильственной украинизацией и умственной деградацией?
16.07.20 20:15

Украинские депутаты вытерли задницу Минскими соглашениями

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.