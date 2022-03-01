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Видео-Новости > Россия нанесла удар по телевышке в Киеве

Россия нанесла удар по телевышке в Киеве

Александр Панько
01.03.22 17:29
473
Россия нанесла удар по телевышке в Киеве

Главное: В Киеве нанесен удар по телевышке. Там начался пожар.

Детали: Около 17-00 вторника, 1 марта, Россия нанесла удар по телевышке в Киеве, которая находится возле станции метро «Дорогожичи».

Очевидцы говорят, что туда прилетело как минимум две ракеты.

Люди говорят, что возле телецентра начался пожар.

Россияне говорят, что это был анонсированный министерством обороны РФ удар высокоточным оружием.

Наблюдаются проблемы с передачей данных.

Ожидается, что в ближайшее время будет включено резервное вещание.

В связи с ударом по телевышке, МВД предупреждает, что каналы некоторое время работать не будут. Речь идет о цифровом эфирном телевидении формата Т2.

телевышка

В тему: Генеральный штаб ВСУ сообщил о потерях российской армии.

Тэги: Киев, общество, Россия, война, телевышка, новости Украины

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