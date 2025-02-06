Путин хочет применять «ядерку» в ответ на удары по Беларуси или РФ обычным оружием

Российский диктатор Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о гарантиях безопасности с Беларусью. Документ, в частности, предусматривает применение ядерного оружия. Об этом сообщает ТАСС и «Sputnik Беларусь».

«Ратифицировать договор Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанный в городе Минске 6 декабря 2024 года», — сказано в документе, который был внесен в Госдуму.

Как пишет «Sputnik Беларусь», договор о гарантиях безопасности предусматривает, что Россия и Беларусь рассматривают вооруженное нападение на участника так называемого «союзного государства» «как акт агрессии против союзного государства в целом».

При этом документ предусматривает, что российское ядерное оружие могут использовать в случае, если против России или Беларуси применят обычное оружие и это «создаст угрозу суверенитету».

Также, согласно договору, на территории Беларуси «могут создаваться военные объекты и размещаться российские воинские формирования».

Напомним, Путин будет пытаться затянуть Беларусь в войну.