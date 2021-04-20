Суд признал факт преследования священника УПЦ в Золочеве

20.04.21 13:19

Стало известно, сколько человек претендует на одно рабочее место в Украине

20.04.21 12:56

СБУ привела всех сотрудников в повышенную боевую готовность

20.04.21 12:43

Попытка сделать селфи на крыше грузового поезда закончилась трагедией на Черниговщине

20.04.21 12:32

В Сети появилось видео, как водитель крутой стреляет по водителю маршрутки на глазах у пассажиров

20.04.21 12:22

В Минздраве высказали все, что думают о вечеринке Тищенко в разгар карантина

20.04.21 12:12

В Черкассах открыли православную гимназию УПЦ

20.04.21 11:51

Стало известно, как быстро можно повторно заразиться коронавирусом

20.04.21 11:35

В Минздраве рассказали, почему в Украине не будет платной вакцинации от коронавируса

20.04.21 11:32

Степанов не исключил появления в Украине «двойной мутации» коронавируса

20.04.21 11:31

В УПЦ поддержали инициативы государства о прекращении войны на Донбассе