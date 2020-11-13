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Новости > С мэром Золочева разберутся в отношении разжигания межрелигиозной вражды

С мэром Золочева разберутся в отношении разжигания межрелигиозной вражды

Александра Кудрявцева
13.11.20 20:20
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С мэром Золочева разберутся в отношении разжигания межрелигиозной вражды
Главное: Мэр Золочева Игорь Грынькив и активисты, принимавшие участие в «вече» у дома священника УПЦ в Золочеве, получили повестки о вызове на допрос.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Дивись.info, золочевское отделение полиции вызывает на допрос участников «вече» против УПЦ в рамках уголовного дела о разжигании религиозной вражды. 
 
Повестку с вызовом на допрос уже получила депутат облсовета Мирослава Бабинская. Эта активистка призывала выгнать УПЦ из Золочева, предложив «дать собственнику дома 24 часа с момента объявления решения горсовета, чтобы демонтировать и вывезти вагончик, где совершаются службы».
 
Мэру Золочева Игорю Грынькиву, который принес на «вече» кувалду, правоохранители сказали, что он должен явиться в отделение 26 ноября. 
 
Грынькив сообщил, что других активистов, которые брали участие в «вече», также вызовут на допрос. Он отметил, что ему известно о повестках местной журналистке Лесе Горготе и замглавы Золочевской райадминистрации Виктору Олейнику.
 
Как сообщалось, травля верующих и священника УПЦ иерея Максима Йоенко в Золочеве началась в июле 2020 года. Представители УГКЦ и местные власти обвинили отца Максима в незаконном строительстве храма на его частной территории. Ворота клирика Львовской епархии УПЦ расписали оскорблениями и нацистской символикой, рядом с его домом провели «вече» против УПЦ, самому иерею и его семье предложили покинуть город.
 
6 августа представители Львовского Нацкорпуса молотками разрушили забор вокруг дома священника, а через неделю неизвестные атаковали детский магазин в Золочеве, принадлежащий прихожанину УПЦ.
 
В тему: Епископ УПЦ на совещании ОБСЕ назвал факты нарушения прав верующих.

Тэги: уголовное дело, УПЦ, Золочев

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