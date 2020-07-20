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В далекой океанской стране от коронавируса умер первый человек

Агата Кловская
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В далекой океанской стране от коронавируса умер первый человек

Главное: В Папуа-Новой Гвинее от COVID-19 умер первый человек. Тут подтверждено семнадцать случаев заражения.

Детали: Власти Папуа-Новой Гвинеи заявили о первой жертве коронавируса в стране. Всего тут с начала пандемии заразились лишь семнадцать человек.

Известно, что умерла сорокавосьмилетняя женщина, у которой был рак молочной железы четвертой стадии. Ее лечили в центральной клинике Порт-Морсби (столица страны).

Врачи говорят, что именно коронавирус осложнил течение онкологического заболвения.

Отметим, что это первая смерть от коронавируса не только в Папуа-Новой Гвинее, но и во всей Меланезии вообще (совокупность островных групп в Тихом океане, включающей Соломоновы острова, Вануату, Фиджи, а также других крошечных государств-островов).

Справка: площадь Папуа-Новой Гвинеи составляет 462 840 квадратных километров, а население страны насчитывает примерно 7,3 миллиона человек.

В тему: 20 июля 2020 года итальянский ученый назвал эффективный способ уничтожить коронавирус.

15 июля 2020 года мы писали, что ученые обнаружили новый способ заражения коронавирусом.

8 мая 2020 года китайские ученые обнаружили следы вируса SARS-CoV-2 в сперме человека. Это не означает, что он может передаваться половым путем, но требует дополнительных исследований в области влияния на мужскую репродуктивную систему. Кроме того, по данным медиков, коронавирус может до трех дней сохраняться на волосах.

Тэги: здоровье, мир, Папуа — Новая Гвинея, коронавирус

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