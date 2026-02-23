На Солнце внезапно исчезли все пятна

Ни одной, даже самой маленькой пятнышки не наблюдается в данный момент на обращённой к Земле стороне Солнца. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии (XRAS) Института космических исследований РАН.

«Звезда представляет собой идеальный диск без каких-либо особенностей», — говорится в сообщении.

По данным учёных, в последний раз Солнце без единого пятна можно было увидеть 11 декабря 2021 года.

Специалисты отмечают, что «полное исчезновение пятен происходит только в состоянии крайне низкой активности, обычно в годы солнечного минимума».

«Вчера нулевого значения, впервые с 2024 года, достиг и индекс вспышечной активности», — информирует лаборатория.

Учёные напомнили, что пятна являются практически неотъемлемой частью поверхности Солнца и связаны с наличием у него магнитного поля — тёмные участки поверхности образуются в местах наибольшей концентрации магнитного потока. Поскольку энергия для солнечных вспышек черпается из магнитных полей, то количество и площадь пятен коррелируют с уровнем солнечной активности.

В истории известны длительные (на несколько десятилетий) периоды резкого снижения количества пятен на Солнце. Самым известным из них является так называемый минимум Маундера, который длился с 1645 по 1715 год и совпал с самой холодной фазой Малого ледникового периода — длительной эпохой аномально холодных и суровых зим в Европе и Северной Америке.

В текущей ситуации на Солнце (всего через 1,5 года после прохождения максимума цикла) депрессия активности, наблюдаемая, не может быть длительной и должна через некоторое время закончиться. В то же время резкое падение солнечной активности до дна, особенно после исключительно бурного начала года, стало неожиданным.

Напомним, в январе на Солнце произошла самая большая магнитная буря за последние 20 лет. Она привела к появлению полярного сияния в небе над некоторыми частями Земли.