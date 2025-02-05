Ученые поведали о жизни в недрах Земли кое-что невероятное

Международная группа экспертов рассказал о жизни в недрах Земли. Появились данные их отчета.
В нем сказано о том, что было обнаружено невероятное разнообразие микроорганизмов, обитающих на рекордной глубине под поверхностью нашей планеты.
Работа длилась восемь лет.
Было установлено, что жизнь способна существовать в самых экстремальных условиях, вплоть до 4,3 километра под поверхностью суши и на глубине 491 метра ниже океанического дна.
Ученые собрали образцы из более чем полусотни мест, взяв их из почвы, морских осадков, подземных вод и шахт.
Говорится: «Раньше полагалось, что с глубиной количество доступной для жизни энергии уменьшается, и в таких условиях может существовать меньше организмов».
Оказалось, что в некоторых глубоких зонах разнообразие микроорганизмов не уступает разнообразию на поверхности, а иногда даже превосходит его.
Информируется, что подземные экосистемы не имеют доступа к солнечному свету и поэтому питаются химическими реакциями в окружающих породах.
Сообщается, что микроорганизмы получают энергию из водорода и метана, серных соединений и радиоактивных элементов.
Добавляется, что темп жизни здесь очень медленный: некоторые клетки делятся всего раз в тысячу лет, что требует невероятной энергоэффективности.
Выявлено, что поверхность и подземные экосистемы неразрывно связаны, хотя между морскими и наземными микробами остаются значительные различия.
Уверяется, что находки открывают новые перспективы для поиска жизни на других планетах.
Исследователи рассказали: «Если микроорганизмы могут существовать так глубоко под Землей, значит, способны существовать и под поверхностью Марса. Жидкая вода могла существовать в глубинах других планет, создавая там условия, похожие на земные. Возможно, чтобы найти инопланетную жизнь, нам придется копать глубже».
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