Ученые поведали о жизни в недрах Земли кое-что невероятное

Международная группа экспертов рассказал о жизни в недрах Земли. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что было обнаружено невероятное разнообразие микроорганизмов, обитающих на рекордной глубине под поверхностью нашей планеты.

Работа длилась восемь лет.

Было установлено, что жизнь способна существовать в самых экстремальных условиях, вплоть до 4,3 километра под поверхностью суши и на глубине 491 метра ниже океанического дна.

Ученые собрали образцы из более чем полусотни мест, взяв их из почвы, морских осадков, подземных вод и шахт.

Говорится: «Раньше полагалось, что с глубиной количество доступной для жизни энергии уменьшается, и в таких условиях может существовать меньше организмов».

Оказалось, что в некоторых глубоких зонах разнообразие микроорганизмов не уступает разнообразию на поверхности, а иногда даже превосходит его.

Информируется, что подземные экосистемы не имеют доступа к солнечному свету и поэтому питаются химическими реакциями в окружающих породах.

Сообщается, что микроорганизмы получают энергию из водорода и метана, серных соединений и радиоактивных элементов.

Добавляется, что темп жизни здесь очень медленный: некоторые клетки делятся всего раз в тысячу лет, что требует невероятной энергоэффективности.

Выявлено, что поверхность и подземные экосистемы неразрывно связаны, хотя между морскими и наземными микробами остаются значительные различия.

Уверяется, что находки открывают новые перспективы для поиска жизни на других планетах.

Исследователи рассказали: «Если микроорганизмы могут существовать так глубоко под Землей, значит, способны существовать и под поверхностью Марса. Жидкая вода могла существовать в глубинах других планет, создавая там условия, похожие на земные. Возможно, чтобы найти инопланетную жизнь, нам придется копать глубже».

Ранее была раскрыта тайна появления воды на Земле