Британцы рассказали, как развиваются молодые галактики

Эксперты из Кентского университета в Великобритании узнали о космосе кое-что новое. Появились данные их отчета.

Астрофизики раскрыли тайну развития молодых галактик, благодаря которой те избегают бесконтрольного роста и быстрого прекращения существования.

Ученые предположили, что у галактических структур есть системы, которые можно сравнить с сердцем и легкими в организме.

В их работе говорится: «Так называемым сердцем» галактики служит черная дыра, импульсы из которой могут привести к возникновению струй вещества. Они колеблются вдоль своих осей назад и вперед, подобно движению грудной диафрагмы, которая наполняет и сдувает наши легкие».

Поясняется, что такое космическое дыхание ведет к тому, что энергия струй широко передается в окружающую среду, вызывая давление и замедляя потребление галактического газа.

Уточняется, что подобное сходство галактик с живым организмом было обнаружено в ходе компьютерного моделирования.

Резюмируется, что время жизни каждой галактики зависит от режима работы ее «сердца и легких» в лице сверхмассивной черной дыры.

Ранее ученым удалось разгадать еще одну тайну Вселенной.