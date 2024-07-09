Найдена планета с большим теплым океаном

Весьма необычную планету обнаружили ученые из Мичиганского университета в США. Сделали они это при помощи телескопа «Джеймс Уэбб».

Астрономы говорят о том, что нашли экзопланету LHS 1140 b.

По их словам, она обладает огромным океаном жидкой воды.

Информируется, что LHS 1140 b находится в созвездии Кита в 46 световых годах от Земли.

Американцы уверяют, что это относительно близко по космическим меркам.

Данная планета вращается вокруг красного карлика размером в пять раз меньше Солнцао, а мир на ней находится в так называемой обитаемой зоне, то есть промежутке, где диапазон температур позволяет существовать жидкой воде.

Выяснилось также, что эта планета обладает насыщенной азотом атмосферой, что делает ее схожей с земной, а жидкая вода составляет 10-20% ее массы.

Сообщается, что одна ее сторона при вращении всегда обращена к звезде, и в этом случае на ней может располагаться водное пространство площадью в половину Атлантического океана.

Резюмируется: «Согласно современным моделям, если LHS 1140 b имеет атмосферу, подобную земной, то это будет снежная планета с гигантским океаном диаметром около четырех тысяч километров и температурой воды около плюс 20 градусов».

Ранее ученым удалось разгадать еще одну тайну Вселенной.