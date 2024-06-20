Стало известно, угрожают ли нашей планете взрывы ближайших сверхновых звезд

Эксперты из института Кипра выяснили, угрожают ли нашей планете взрывы относительно близко расположенных сверхновых звезд. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что те взрываются в пределах 100 парсеков (326 световых лет) от Земли примерно раз в миллион лет.

Поясняется также, что рождение сверхновой звезды сопровождается колоссальным выбросом энергии, способным нанести ущерб на очень большом расстоянии от эпицентра взрыва.

Указывается, что ее гамма-всплеск и космические лучи способны истощить озоновый слой и позволить ионизирующему ультрафиолетовому излучению достичь поверхности планеты.

Подобные эффекты, по их словам, способны привести к образованию большего количества аэрозольных частиц в атмосфере, что увеличит облачность и вызовет глобальное похолодание.

Кроме этого киприоты изучили причины вымирания, случившегося на Земле в конце девонского периода около 370 миллионов лет назад.

Были найдены споры растений, сожженные жестким ультрафиолетовым излучением.

Отмечается, что в то время нечто истощило озоновый слой нашей планеты, а причиной мог быть близкий взрыв сверхновой звезды.

Оказалось также, что сегодня озоновый слой нашей планеты стал гораздо более устойчивым, и защитит жизнь от сверхновых в пределах 100 парсеков от нашего мира.

Специалисты сообщили, что взрыв звезды в 326 световых годах от Земли вызовет ионизацию в ста раз сильнее текущего уровня. В таком случае средние потери стратосферного озона составят около 10% в глобальном масштабе – примерно столько же, сколько вызывает антропогенное загрязнение. Глобальное похолодание также усилится, но не до опасной степени.

Резюмируется, что при описанном сценарии глобальная биосфера выстоит без особых потерь, но на местном уровне в разных частях света люди, животные и растения могут столкнуться с опасными эффектами из-за стократного усиления действия космического излучения.

Ранее ученым удалось разгадать еще одну тайну Вселенной.