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Новости > Епископ УПЦ объяснил, что поможет обрести радость

Епископ УПЦ объяснил, что поможет обрести радость

Александра Кудрявцева
22.07.22 14:59
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Епископ УПЦ объяснил, что поможет обрести радость

Главное: Чистое сердце и доверие Богу помогает наполнить сердце радостью и миром.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«Есть люди, которые буквально источают свет вокруг себя. Вне зависимости от ситуации, они хранят внутренний душевный мир, всегда радостны и благостны, спокойны и рассудительны. Быть рядом с таким человеком — это как находиться возле источника чистой воды в жаркий солнечный день. Когда встречаешь подобных людей, то всегда радуешься, что есть в мире настоящие христиане. А самое главное — понимаешь опытно, что есть Человеколюбивый Господь», — отметил епископ Виктор.

Владыка подчеркнул, что в современном мире, часто наполненном злобой и ненавистью, встретить, человека, радующегося истинной радостью, — чудо.

«Смотришь на человека, внешне обычного, часто даже слишком обычного, но вдруг в какой-то момент через эту „обычность“ просвечивает образ Божий. Нам, православным христианам, просто необходимо быть такими. „Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный“ (Мф. 5, 47) — говорит Христос, обращаясь к каждому из нас», — напомнил епископ Виктор.

Он поделился мыслями преподобного Макария Египетского, который в толковании этого призыва Господа напоминает, что христиане должны стать «обителью совершенной чистоты», как душа, которая была сотворена вначале по образу и подобию Божьему.

«Те, которые устремляют взор свой к совершенной цели небесного призвания, веруют Богодухновенным Писаниям и подвизаются, насколько возможно им, в благе, делаются лучше во всем — в ведении, вере и делах — тех, которые не верят в (возможность) достижения этой цели», — пишет преподобный Макарий.

«Попробуем же и мы быть лучше в вере, ведении и делах, дабы всегда, стремясь к совершенству, наполняться Духом Святым, Духом мира и любви», — подытожил епископ Виктор.

В тему: Священник УПЦ рассказал, как в храме поминать умерших.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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