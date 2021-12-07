ДТП в Черниговской области: озвучены возможные причины трагедии

Главное: Озвучены возможные причины ДТП в Черниговской области. Среди них – плохая погода.

Детали: Руководитель Черниговской областной прокуратуры Сергей Василин озвучил возможные причины ДТП в Черниговской области. Жертвами трагедии стали не менее тринадцати человек, пострадали шесть людей.

Сообщается следующее: «Одним из вероятных факторов, который мог повлечь аварию – погодные условия».

Информируется: «Но уже есть вопросы к состоянию дорожного покрытия и служб, которые должны обслуживать дорогу. А также к техническому состоянию автобуса. Все это, а также другие обстоятельства и причины аварии, будут исследованы в ходе расследования».

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