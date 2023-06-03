Владимир Зеленский

Я считаю, что некоторые страны НАТО так боятся Россию, что не готовы видеть Украину в Альянсе.
Источник: The Wall Street Journal
Я считаю, что некоторые страны НАТО так боятся Россию, что не готовы видеть Украину в Альянсе.
Источник: The Wall Street Journal
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