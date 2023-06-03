Владимир Зеленский

Из-за непогоды в Киевской области возникли проблемы с электричеством

Зеленский сказал по поводу грядущего контрнаступления ВСУ кое-что очень важное

В Украине проверили укрытия – ситуация печальная

Еще одна страна предложила какой-то странный «мирный план» по войне в Украине

Бывший директор ЦРУ негативно оценил шансы ВСУ освободить Крым во время контрнаступления

Зеленский хочет встретиться с лидерами стран Южной Америки

Столкновение поездов в Индии: погибли сотни людей

Странный жест премьера Люксембурга в адрес Зеленского озадачил соцсети

Байдену посоветовали ходить с тростью, чтобы не падать

Киевляне продолжают массово жаловаться на проблемы с укрытиями

03.06.23 11:06

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 209 470 солдат

02.06.23 16:23

США помогут Украине построить «армию будущего»

02.06.23 14:19

В порт оккупированного Бердянска прилетели неизвестные ракеты

02.06.23 13:32

Пекин рапортует о консенсусе по «кризису» в Украине

02.06.23 10:25

Во время ночной атаки на Киев ВСУ уничтожили все вражеские цели

02.06.23 09:49

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 208 910 солдат

01.06.23 15:47

Вслед за светом в Украине подорожает и вода

01.06.23 15:22

Зеленский назвал две составляющие для победы в войне

01.06.23 09:47

Ракетный удар по Киеву привел к гибели людей

01.06.23 09:29

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 208 370 солдат