ЕС не хочет отправлять своих солдат на войну в Украину

Главное: ЕС не станет посылать своих солдат на войну в Украину. Об этом сказал Жозеп Боррель.

Детали: Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сделал важное заявление. Его слова цитирует El Pais.

Чиновник сказал, что солдат ЕС на войне в Украине не будет.

Объясняется это тем, что ЕС не является стороной конфликта.

Отмечается: «Мы бы вступили в войну, если бы ввели войска - но это уж точно не стоит в повестке дня и никогда не стояло».

Дипломат добавил, что в Европе уже началось обучение для украинских военных, во время которых бойцы должны освоить переданные танки.

Поясняется: «Для танков необходимо иметь обученные экипажи. Их подготовка уже началась даже в рамках военной миссии ЕС в тренировочных лагерях Польши и других в Германии. Это не похоже на обучение вождению машины, это требует недель очень специализированного обучения».

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