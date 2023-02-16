Создателем концепции современных ЧВК был... масон

Обратите внимание, как много среди наемников масонов. Братство «каменщиков» — вообще идеальная среда для авантюристов, шарлатанов и циничных убийц.

Робер Денар (1929 — 2007). Французский наемник по прозвищу «Король наемников». Участник ряда вооружённых конфликтов в странах Африки и Азии. Вербовочные схемы Денара во многом создали основу для функционирования современных ЧВК. Был осуждён за принадлежность к организованному преступному сообществу. Состоял в либеральном масонском Великом Востоке Франции (куда принимают даже атеистов).

Родственник Геринга граф Карл Густав фон Розен (1909 — 1977). Выполнял разведывательные миссии в ряде конфликтов, а также боевые задачи в Финляндии и Биафре. А заодно имел награды по лини шведского масонства и вероятно состоял в Шведском масонском ордене (куда принимают только христиан).

Томас Майкл Хоар (1919 — 2020). Британский военный; позднее южноафриканский наёмник и активный участник конголезских войн 1960-х. Также известен как организатор неудачной попытки государственного переворота на Сейшельских островах в 1981 году.

Есть информация, что в протоколе заседания ложи устава Королевской Арки N8364 Провинции Южный Уэльс, 11.09.2019 г., в параграфе 4 «Отчёт брата Казначея за период по 31 августа 2018 г.» сказано: «... брат Майк Хоар поддержал предложение, офицеры приняли поднятием рук».

По материалам сайта «Адекватная конспирология»