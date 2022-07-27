В сети появилось видео разрушений Святогорской лавры

Главное: Появилось видео поврежденных обстрелами зданий Свято-Успенской Святогорской лавры.
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ видео разместил епископ Виктор (Коцаба) в своем Телеграм.
За кадром можно услышать голос наместника Святогорской лавры митрополита Арсения.
Наместник показал разрушения и поделился тем, что несколько семей вовремя ушли до обстрелов. Иконы, отметил митрополит, остались все целые.
«Радостно, что владыка бодро говорит, но очень печально на сердце от увиденных разрушений монашеской обители», — прокомментировал видео владыка Виктор (Коцаба).
В тему: В УПЦ помогают воинам ВСУ, нуждающимся, беженцам и больничным учреждениям.