В сети появилось видео разрушений Святогорской лавры

Главное: Появилось видео поврежденных обстрелами зданий Свято-Успенской Святогорской лавры.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ видео разместил епископ Виктор (Коцаба) в своем Телеграм.

За кадром можно услышать голос наместника Святогорской лавры митрополита Арсения.

Наместник показал разрушения и поделился тем, что несколько семей вовремя ушли до обстрелов. Иконы, отметил митрополит, остались все целые.

«Радостно, что владыка бодро говорит, но очень печально на сердце от увиденных разрушений монашеской обители», — прокомментировал видео владыка Виктор (Коцаба).

В тему: В УПЦ помогают воинам ВСУ, нуждающимся, беженцам и больничным учреждениям.