В УПЦ помогают воинам ВСУ, нуждающимся, беженцам и больничным учреждениям

Главное: Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

На Житомирщине прихожане Ильинского храма села Быстрик Бердичевского благочиния перечислили 10 тысяч гривен на нужды ВСУ.

Настоятель Николаевского храма поселка Пулины протоиерей Василий Волосянский передал очередную помощь военным, которые на передовой защищают Украину от российской агрессии.

Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы села Озадовка протоиерей Ярослав Игнатюк освятил автомобиль для Вооруженных Сил Украины. Священник УПЦ обратился к воинам с напутственным словом и благословил их в защиту Родины.

В Кировоградской епархии прихожане Успенского храма Кропивницкого собрали помощь и передали ее для военных ВСУ.

В Покровском архиерейском соборе Запорожья переселенцы с оккупированных территорий, многодетные семьи и люди, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, получили помощь от благотворительной организации Комитет медицинской помощи в Закарпатье.

В Харькове клирик храма в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» иерей Николай Поляничков раздал продуктовые наборы нуждающимся жителям села Губаровка и переселенцам из Харькова. Также настоятель храма Казанской иконы Божией Матери протоиерей Михаил Богачев раздал харьковчанам благотворительную гуманитарную помощь.

Кроме того, клирики храма святого равноапостольного князя Владимира в Харькове протоиерей Ростислав Сабельников и диакон Владимир Малиновский раздают продукты питания жителям микрорайона Салтовка.