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Новости > Стало известно, при каком условии роботы могут контролировать людей

Стало известно, при каком условии роботы могут контролировать людей

Александр Панько
26.09.21 11:11
193
Стало известно, при каком условии роботы могут контролировать людей

Главное: Канадские исследователи пришли к выводу, что робот имеет больше шансов убедить человека в ходе социального взаимодействия, если будет разговаривать с ним на равных.

Детали: Ученые из Университета Торонто провели эксперимент, в котором человекоподобный робот Пеппер пытался повлиять на решения, принимаемые людьми. Как сообщает Lenta.ru, для этого они привлекли 32 добровольцев.

При этом некоторым участникам исследования Пеппера представляли как фигуру с формальным авторитетом — экспериментатора, с которым только и взаимодействовали люди. В другом случае в качестве экспериментатора выступал один из авторов исследования, а робота представляли как равного по статусу помощника в выполнении заданий.

Каждый из участников проходил серию упражнений двумя способами: один раз робот предлагал для их выполнения финансовое вознаграждение, во второй — налагал штрафы за неправильные ответы. Это, по задумке исследователей, должно было помочь выяснить влияние позитивного и негативного действительного авторитета у Пеппера.

Выяснилось, что робота более охотно слушали, когда он выступал в роли равного по статусу — в отличие от подобных взаимодействий между людьми. По мнению исследователей, это объясняется тем, что люди не готовы признавать за роботами легитимный авторитет. Кроме того, многие люди — преимущественно мужчины — опасаются обладающего властью робота.

В тему: В начале сентября 2021 года исследователи из Италии выяснили, что взгляд человекоподобного робота может влиять на процесс принятия решений людьми.

Напомним: 18 августа 2021 года компания Boston Dynamics опубликовала видеоролики, демонстрирующие возможности двуногого робота Atlas. В частности, он способен тренироваться и выполнять гимнастическими упражнениями и элементы паркура.

На следующий день известный изобретатель и бизнесмен Илон Маск заявил о создании в следующем году прототипа робота-гуманоида, который будет выполнять за людей однообразную и скучную работу. Ожидается, что Tesla Bot будет около 173 см в высоту и весом около 57 кг. Вместо лица у него будет экран, на котором будет отображаться полезная информация.

Тэги: университет, эксперимент, Канада, робот, исследование, влияние, технологии, Торонто

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