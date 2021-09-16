В Индии полиция годами задерживала мужчину за преступления его брата-близнеца

Главное: В Индии мужчина на протяжении девяти лет умудрялся избегать правосудия, потому что полиция постоянно задерживала его брата-близнеца. Каждый раз правоохранители думали, что арестовывают виновного, а когда понимали свою ошибку, настоящий подозреваемый уже скрывался.

Детали: В Индии полиция годами пыталась поймать мошенника, но все время задерживала его брата-близнеца. Как сообщает News18, мужчина по имени Рам Сингх Порте вместе с сообщниками торговал ненастоящими лекарственными средствами. В частности, он продал одной женщине какие-то травы, утверждая, что те избавят ее от болезней и «паранормальных явлений».

Чуда, естественно, не произошло, и тогда женщина попыталась связаться со «знахарем», однако тот на контакт больше не выходил. Пострадавшая обратилась в полицию. Сообщников в итоге задержали, но самого Рама Сингха Порте поймать не удавалось.

Нарушитель закона избегал ареста в общей сложности 9 лет. Все потому, что у него есть близнец по имени Лаксман, который и попадался полиции.

Удивительно то, что полицейские были близки к успеху, однако, приезжая к мужчине домой, принимали его брата-близнеца за разыскиваемого, а самого виновника не трогали. Пока правоохранители осознавали, что ошиблись, настоящий подозреваемый уже скрывался.

Теперь, спустя годы полицейским после очередного задержания и жесткого допроса Лаксмана удалось узнать, где находится его брат. Полиция нашла и арестовала настоящего обвиняемого.

В тему: В феврале 2019 года в США нерадивый воришка по ошибке сел в машину к полицейским, которые приехали его задерживать.