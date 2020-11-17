Митрополит Кипрской Церкви заявил, что Томос ПЦУ не может быть оправдан канонами Церкви

Главное: Митрополит Киккский Никифор уверен, что снятие отлучения с отлученных и анафематствованных без их предварительного искреннего и глубокого покаяния – антиканонично.

Митрополит Никифор утверждает, что «предоставление псевдоавтокефалии раскольническим группам Украины без предварительного уведомления и согласия всех Православных автокефальных Церквей, а также и Матери-Церкви, которой в данном случае является Русская Церковь, является действием, которое полностью противоречит вековой канонической традиции и вековой церковной практике, и не может быть оправданной с точки зрения канонов».

Кроме того, архиерей уверен, что канонам противоречит и «снятие отлучения с отлученных и анафематствованных без их предварительного искреннего и глубокого покаяния».

Иерарх Кипрской Церкви подчеркивает, что каноны нарушаются и в том случае, когда «антиканонически утверждается, что когда-то Вселенский Патриарх имел и продолжает иметь право принятия апелляций от клириков не только своей Церкви и своей юрисдикции, но и всех православных патриархатов и автокефальных Церквей».

Именно поэтому, считает владыка, «предоставление статуса автокефалии Украине не может иметь действительных канонических последствий, и не должно быть принятым Поместными Православными Автокефальными Церквями».